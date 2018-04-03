Прогноз на первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов

В Турине начнут аккуратно, а «Севилье» будет трудно отойти от матча с «Барселоной».

Ставки: тотал первого тайма меньше 0,5 за 3.50, «Ювентус» получит больше жёлтых карточек за 2.60. «Ювентус» проиграл свой первый домашний матч с «Реалом» в еврокубках (0:1 в феврале 1962 года), но с тех пор не уступал мадридцам на своём поле ни разу: шесть побед и ничья в семи встречах на своём поле. И вроде бы защита туринцев выглядит не так впечатляюще, как прежде, но это не отменяет очевидного: «Ювентус» — как минимум одна из лучших команд Европы в умении сыграть по счёту. Несмотря на дисквалификации Бенатиа и Пьянича, хозяева считаются у букмекеров фаворитами первого матча, и это вполне справедливо. Во-первых, «Юве» на своём поле играет хорошо не только с «Реалом»: туринцы не проигрывают дома в Лиге чемпионов с апреля 2013 года (0:2 от «Баварии»). С тех пор — 16 побед и 11 ничьих в 27 встречах.

Во-вторых, именно «старая синьора» является последним клубом, выбивавшим мадридцев из Лиги чемпионов — это было в полуфинале 2015 года. «Ювентус» — рациональная команда-трансформер, которая в умелых руках Массимилиано Аллегри поражает своей гибкостью и умением вгрызаться в слабые места соперника. А проблем у «Реала», несмотря на внушающую мощь и набранный ход, всё-таки достаточно.

«Ювентус» наверняка будет старательно бить в зону Марсело, который часто ошибается позиционно или просто не успевает вернуться после подключения в атаку. Там, где мадридцев прощал инфантильный «ПСЖ» Унаи Эмери, умеющий выжимать максимум из прожиточного минимума «Ювентус» возьмёт своё не моргнув глазом. Благо у туринцев должен вернуться в строй бесценный для структуры игры Марио Манджукич — хорват попал в заявку и наверняка выйдет на поле хотя бы на замену. Учитывая потрясающую статистику «Юве» в домашних матчах, ставить на исход довольно опасно. «Реал» заметно добавил во второй половине сезона, но по-прежнему играет неровно и постоянно впадает в короткие спячки прямо по ходу встреч. Подопечные Массимо Аллегри уступают мадридцам в уровне индивидуального мастерства, но наказать за потерю концентрации они могут в любом состоянии — «Тоттенхэм» не даст соврать.

Так как «королевский клуб» редко проводит все 90 минут без перепадов, их преимущество выглядит не так ощутимо, чтобы брать победу мадридцев — зевок длиною в 4-5 минут во встрече с «Ювентусом» способен свести к нулю цельный и яркий футбол на протяжении остального матча. Статистика советует взять «тотал больше»: в пяти последних домашних матчах «Ювентуса» с «Реалом» забивалось не менее трёх мячей, а ТБ 2,5 сыграл в 20 из 21 предыдущих игр мадридцев в Лиге чемпионов. Но есть два противопоказания. Во-первых, главная задача туринцев на матч будет звучать просто — не пропустить. А если «Юве» заточен сыграть на ноль, то большого количества моментов у соперника не будет — как в прошлогоднем противостоянии с «Барселоной» (3:0, 0:0). Во-вторых, Зинедин Зидан неспроста много рассуждал перед матчем о сбалансированности в игре «Ювентуса». Зидан понимает, что в борьбе с туринцами баланс будет одним из ключевых факторов, поэтому, вероятно, мадридцы начнут игру чуть аккуратнее обычного и постараются избежать осложнений в дебюте. Поэтому предлагаем взять «тотал меньше 1,5 в первом тайме» за 1.60, а если любите рисковать — «тотал меньше 0,5 в первом тайме» за 3.50. Три гола к перерыву домашнего матча уже были у «Юве» в случае с «Тоттенхэмом», но «Реал» в плей-офф Лиги чемпионов играет постоянно и вряд ли захочет ввязываться в авантюры. Второй вариант — ставки на желтые карточки. Игру будет обслуживать турок Джюнейт Чакыр, который не любит разбрасываться предупреждениями. Можно взять «тотал меньше 4,5 желтых карточек» за 1.85, но матчи между «Юве» и «Реалом» часто получаются для арбитров трудными: 19 жёлтых карточек и одно удаление в трёх прошлых встречах. Поэтому есть вариант поинтереснее. Мадридцы редко получают предупреждения в этом сезоне — всего 11 за 8 матчей Лиги чемпионов (1,38 за игру). У «Ювентуса» карточек традиционно больше — 18 (2,25 за игру). Поскольку туринцы наверняка отдадут мяч и будут играть вторым номером, использовать мелкий фол при таком классном сопернике придётся часто. Чакыр в трёх последних матчах с участием «Реала» показал игрокам «королевского клуба» всего три жёлтые карточки, а вот соперникам сообща досталось целых семь. Конечно, может сказаться фактор своего поля, но турок — опытный судья и вряд ли будет скромничать при виде нарушений со стороны «Юве». Учитывая солидный коэффициент 2.60, рискнуть стоит.

«Севилья» — «Бавария»

Ставки: второй тайм результативнее первого за 2.80, победа «Баварии» с форой "-1" за 2.12. С одной стороны, мюнхенцы проиграли пять последних матчей в Испании, а «Севилья» в 11 домашних встречах с немецкими клубами ни разу не уступила — семь побед и четыре ничьих. Больше того — «Бавария» вылетала из Лиги чемпионов в каждом из последних четырех сезонов именно от рук испанского клуба. Но всё же это были «Реал» (дважды), «Барселона» и «Атлетико», а «Севилья» — слабейший из оставшихся участников Лиги чемпионов. К тому же Юпп Хайнкес выиграл 11 матчей Лиги чемпионов подряд — это лучший результат в истории турнира.

Прежде всего, соблазнимся высоким коэффициентом и возьмём «второй тайм результативнее первого» за 2.80. В этом сезоне Лиги чемпионов в матчах с участием «Севильи» было забито 34 гола: 14 в первом тайме и 20 — во втором. У «Баварии» всё ещё радикальнее: всего 10 мячей из 28 забито до перерыва, аж 18 — после. Если обе команды явно подпадают под тенденцию и коэффициент сильно выше «двойки» — надо брать. Второй момент — в субботу «Севилья» провела тяжелейший матч с «Барселоной» (2:2), оставив много сил и эмоций. Андалусийцы действовали активно и много бегали, а длина скамейки у испанского клуба не так хороша, чтобы безболезненно менять по 5-6 игроков и проводить два мощных матча за четыре дня. Мюнхенцы же ритмично разложили на атомы «Боруссию» Д (6:0) и, пожалуй, будут иметь преимущество в свежести. Вполне вероятно, что по ходу встречи и без того нестабильная «Севилья» подсядет, а «Бавария» дожмёт соперника.