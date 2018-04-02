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Дагестанский боксер Муслим Гаджимагомедов выиграл молодежный чемпионат Европы
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Дагестанский боксер Муслим Гаджимагомедов выиграл молодежный чемпионат Европы 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Муслим Гаджимагомедов со своим наставником Рашидбеком АхмедовымДагестанский боксер Муслим Гаджимагомедов выиграл молодежный чемпионат ЕвропыДагестанец Муслим Гаджимагомедов стал победителем первенства Европы по боксу среди участников до 23 лет.
Международные соревнования проходили 24 марта — 1 апреля в румынском городе Тыргу-Жиу.
На пути к чемпионскому званию, воспитанник заслуженного тренера России Рашидбека Ахмедова одолел представителей Словакии, Грузии, Армении и Украины. Выступал Гаджимагомедов в весовой категории до 91 кг.
Дагестанский боксер во второй раз выигрывает эти соревнования. Впервые он добился успеха на первенстве Европы в 2015 году.
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