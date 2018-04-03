«Ювентус» — «Реал Мадрид». Видеопрогноз Константина Генича

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич записал видео с прогнозом на матч «Ювентус» — « Реал Мадрид» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона 2017/2018. Эксперт полагает, что команды сыграют предельно внимательно в обороне.

Лига чемпионов снова стучится в наши двери! Это «Рейтинг Букмекеров», это Константин Генич, и мы поговорим про матч «Ювентус» — «Реал».

Одна из самых интересных пар в четвертьфинале главного клубного турнира Старого Света. Команды, которые прекрасно знакомы друг с другом, они играли не так давно в финале Лиги чемпионов в Кардиффе. Мы помним, что «Реал» тогда выиграл со счетом 4:1, никаких шансов «Ювентусу» не оставил, особенно во втором тайме.

Однако, стратегия двух матчей значительно отличается от того, что может быть в одном взятом конкретном поединке, особенно если мы говорим про финал. Как говорит Джанлуиджи Буффон , у него теперь бессонные ночи перед свиданием с Криштиану Роналду . Может быть, что это такая игра слов, может неправильный перевод, может не совсем правильно интерпретировали его слова. Я думаю, что нынешний «Ювентус», и он это наглядно продемонстрировал в матчах против «Тоттенхэма», команда крепкая, сбитая. Она практически решила все свои проблемы в чемпионате, и мчит к очередному скудетто.

«Реал» в чемпионате, как мы понимаем, уже ничего практически не решает, поэтому остается только Лига чемпионов. Здесь, учитывая стратегию двухматчевого противостояния, надо понимать, что «Ювентус», провернув такой фортель, сыграв 2:2 дома, а затем выиграл 2:1 на «Уэмбли» с «Тоттенхэмом», поставить такие вещи на поток, мне кажется, не может.

Первоочередная, первостепенная задача для «Ювентуса» будет не пропустить от «Реала». Это задача сложнейшая, но, мне кажется, что «Ювентус» в своем нынешнем состоянии, нынешнем виде, может с ней справиться. В чемпионате только сейчас пропустили первый гол в 2018 году, да еще и от своего бывшего игрока Леонардо Бонуччи с углового в матче с «Миланом». Но там «Ювентус» все равно выиграл 3:1, даже несмотря на то, что играл, особенно в первом тайме, мягко говоря, не выразительно.

«Реал» без своих лидеров Роналду, Иско, Рамоса легко съездил на Канарские острова и одержал победу над «Лас-Пальмасом» 3:0. Карим Бензема провел свой 400-й матч за «Реал», Гарет Бейл отметился дублем. Словом, обе команды подходят к этому матчу в хорошем состоянии.

Учитывая, что это первая игра, я фестиваля эмоций, страстей и огромного количества моментов не жду. «Ювентус» понимает силу «Реала», он понимает даже, что с крутым «ПСЖ» «Реал» справился без видимых и серьезных проблем. Поэтому «Ювентус» не боится «Реал», но опасается. «Ювентус» сыграет максимально строго.

Мы помним матч, когда «Ювентус» против «Барселоны» играл — прессинг, давление, быстро забивали, откатывались в оборону, а потому же играли по счету. Мне кажется, что сейчас «Ювентус» стратегически сыграет чуточку иначе. Первостепенная задача для «Ювентуса», на мой взгляд, будет не пропустить. Да и «Реал», в принципе, не будет особо настаивать на инициативе, понимая, что будет ответная игра на «Сантьяго Бернабеу», где все можно будет решить в свою пользу.