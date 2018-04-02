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Негодные к службе костромичи, поправившие здоровье, все же могут попасть в армию
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Негодные к службе костромичи, поправившие здоровье, все же могут попасть в армию 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
В Костромской области 1 апреля стартовал весенний призыв в армию, продлится он до 15 июля, сообщает «Комитет солдатских матерей».
По всей России в этот раз призовут 128 тысяч молодых людей, это на 10 процентов меньше чем в весенний призыв прошлого года. Причиной тому — увеличение числа контрактников.
В армию призовут костромичей в возрасте от 18 до 27 лет с категорией годности по здоровью «А» и «Б», у которых нет отсрочек или убеждений, противоречащих несению военной службы. Можно будет выбрать и альтернативную гражданскую службу. Кроме того, призовут тех, кто раньше по состоянию здоровья служить не мог, но улучшил физическое состояние. При этом будет учитываться желание человека пройти службу, и ему придется еще раз пройти медицинскую комиссию. Это — нововведение.
Во время призыва комитет солдатских матерей Костромской области продолжит защищать права призывников и их родителей. По вторникам и четвергам с 16:00 до 18:00 специалисты комитета проводят бесплатные консультации по адресу: улица Симановского 16 а, офис 3. Кроме того, работает «горячая линия»: 8 910 920 82 52.
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