Негодные к службе костромичи, поправившие здоровье, все же могут попасть в армию

В Костромской области 1 апреля стартовал весенний призыв в армию, продлится он до 15 июля, сообщает «Комитет солдатских матерей».

По всей России в этот раз призовут 128 тысяч молодых людей, это на 10 процентов меньше чем в весенний призыв прошлого года. Причиной тому — увеличение числа контрактников.

В армию призовут костромичей в возрасте от 18 до 27 лет с категорией годности по здоровью «А» и «Б», у которых нет отсрочек или убеждений, противоречащих несению военной службы. Можно будет выбрать и альтернативную гражданскую службу. Кроме того, призовут тех, кто раньше по состоянию здоровья служить не мог, но улучшил физическое состояние. При этом будет учитываться желание человека пройти службу, и ему придется еще раз пройти медицинскую комиссию. Это — нововведение.

Во время призыва комитет солдатских матерей Костромской области продолжит защищать права призывников и их родителей. По вторникам и четвергам с 16:00 до 18:00 специалисты комитета проводят бесплатные консультации по адресу: улица Симановского 16 а, офис 3. Кроме того, работает «горячая линия»: 8 910 920 82 52.