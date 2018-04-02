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Саган возглавил обновлённый рейтинг Мирового тура
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Саган возглавил обновлённый рейтинг Мирового тура 

Чемпионат.com 1 час назад
Словакций велосипедист Петер Саган поднялся на первое место обновлённого рейтинга Мирового тура. Представитель команды Bora-Hansgrohe вышел в лидеры рейтинга после успешного выступления в Туре Фландрии, где он занял шестое место. Саган впервые в нынешнем сезоне возглавил список лучших велосипедистов Мирового тура.
На вторую строчку опустился бывший лидер Алехандро Вальверде, представляющий команду Movistar. Велогонщик Lotto Soudal Тиес Бенут занял третье место.
Лучшим из россиян стал Вячеслав Кузнецов из команды Team Katusha Alpecin. Кузнецов поднялся на 10 позиций и занял 116-е место.
Рейтинг Мирового тура от 1 апреля 2018 года
1. Петер Саган (Словакия) Bora-Hansgrohe — 1126 2. Алехандро Вальверде (Испания) Movistar — 1079 3. Тиес Бенут (Бельгия) Lotto Soudal — 986 4. Ники Терпстра (Нидерланды) Quick-Step Floors — 972 5. Дэрил Импи (ЮАР) Mitchelton-Scott — 861,57… 116. Вячеслав Кузнецов (Россия) Team Katusha Alpecin — 56… 122. Ильнур Закарин (Россия) Team Katusha Alpecin — 50.
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