Экс-тренер ЦСКА Слуцкий объяснил свои слова о нефутбольной стране

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий объяснил свою фразу о том, что Россия является нефутбольной страной, сообщает ТАСС

"То, что мы не самая сильная сборная в мире, очевидно всем. Очень важно, на мой взгляд, признать этот факт, чтобы двигаться дальше", — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Футбольные люди».

По мнению специалиста, ситуация сравнима с группой анонимных алкоголиков, где выздоровление начинается с осознания наличия болезни.

"На самом деле фраза «Мы — нефутбольная страна» была сказана с тем, чтобы попытаться разобраться в причинах", — отметил тренер.

Ранее Слуцкий предложил российским футболистам играть за рубежом.