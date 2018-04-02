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Экс-тренер ЦСКА Слуцкий объяснил свои слова о нефутбольной стране
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Экс-тренер ЦСКА Слуцкий объяснил свои слова о нефутбольной стране 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий объяснил свою фразу о том, что Россия является нефутбольной страной, сообщает ТАСС.
"То, что мы не самая сильная сборная в мире, очевидно всем. Очень важно, на мой взгляд, признать этот факт, чтобы двигаться дальше", — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Футбольные люди».
По мнению специалиста, ситуация сравнима с группой анонимных алкоголиков, где выздоровление начинается с осознания наличия болезни.
"На самом деле фраза «Мы — нефутбольная страна» была сказана с тем, чтобы попытаться разобраться в причинах", — отметил тренер.
Ранее Слуцкий предложил российским футболистам играть за рубежом.
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