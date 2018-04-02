«Эйсы Вентуры» из Улан-Удэ спасают животных от происшествий и людей

В Улан-Удэ два друга-блогера спасают кошек, собак и других животных, попавших в экстренную ситуацию.

Обычно, когда люди обнаруживают застрявшую в подвале собаку или кошку, которая не может слезть со столба, звонят в МЧС . Улан-Удэ — наверное, единственный город, где есть добровольцы-спасатели, всегда готовые прий-ти на помощь братьям нашим меньшим. Роман Добрынин и Александр Темиршаихов спасают зверей с 2016 года и ведут об этом блог.

Началось с того, что друзья прочитали новость о застрявшей в гаражах собаке, вызволили ее, а поскольку видеокамера оказалась под рукой, сняли процесс спасения, и пользователям этот ролик понравился. С тех пор Роман и Александр выезжают на ЧП с животными каждый день.

— Наши телефоны есть в соцсетях, у волонтеров, в МЧС, в городской администрации, — рассказывает Роман. — Если нужна такая помощь, направляют к нам.

Чаще всего друзья вызволяют застрявших собак из гаражей, снимают кошек с деревьев и столбов, вытаскивают щенков из колодцев. Но бывает, что спасать зверей приходится от мороза, голода, человеческой злобы и равнодушия.

— Однажды волонтеры попросили забрать и привезти алабая, — вспоминает Роман. — У собаки был запущенный дерматит, хозяин ждал ее смерти. Псу нашли новую хозяйку, и сейчас он выглядит совсем по-другому.

У спасателей на разные случаи есть клетки-ловушки для кошек, сачки для крупных собак, когтелазы, чтобы взбираться по столбам, пассатижи, лестницы и другой инвентарь. В день они получают от одного до двадцати вызовов и выезжают на самые сложные, где без них не обойтись.

В интернете спасателей не только поддерживают морально, но и делают денежные перечисления. Все эти средства они тратят на покупку инструментов и корма для бездомных животных.

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