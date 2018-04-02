Стартовал конкурс для желающих вступить в ряды факелоносцев Эстафеты огня универсиады-2019

Эстафета огня Зимней универсиады-2019 начнется 20 сентября, в Международный день студенческого спорта. Ее участники в рамках федерального и регионального этапов посетят 30 городов страны. Это населенные пункты, где расположены федеральные и крупные университеты, города, являющиеся экономическими, спортивными и культурными центрами: Москва, Архангельск, Санкт-Петербург, Калининград, Симферополь, Ростов-на-Дону, Казань, Екатеринбург, Владивосток, Иркутск, Новосибирск, Томск, Абакан, Красноярск, Норильск и другие города Красноярского края.

Подать заявку на участие в конкурсе может любой гражданин России, достигший 18 лет, отметил руководитель Дирекции Зимней универсиады-2019 Максим Уразов : «Это большая ответственность и настоящая честь — представлять свой регион в Эстафете огня. В каждом субъекте Российской Федерации будет создан оргкомитет, который займется отбором самых достойных кандидатов. Очень важно, чтобы заявители хорошо понимали, зачем им претендовать на участие в Эстафете огня, что они могут привнести в эту церемонию. Именно для того, чтобы разобраться в этом, все кандидаты будут писать эссе о том, в чем они видят свою роль как факелоносцев».

Кандидаты на вступление в ряды факелоносцев Зимней универсиады-2019 должны обладать достижениями в спорте, научной, творческой, профессиональной или общественной деятельности. Претендовать на вступление в ряды факелоносцев могут не только именитые спортсмены, но и студенты, деятели науки, искусства, победители конкурсов на звание лучших по профессии, лидеры и активисты общественных движений, граждане, имеющие заслуги перед своим регионом и страной. Всего планируется задействовать в проведении Эстафеты огня Зимней универсиады-2019 не менее 600 факелоносцев.

Для участия в конкурсе претендентам на вступление в ряды факелоносцев Зимней универсиады-2019 предлагается заполнить заявку в федеральной автоматизированной информационной системе «Молодежь России». На данную онлайн-платформу можно зайти напрямую или через ссылку на нее в разделе «Включайся» на сайте Студенческих игр, рубрика «Эстафета огня». Прием заявок продлится до 2 мая 2018 года.

Для определения победителей конкурса каждый город-участник эстафеты огня формирует экспертную комиссию, которая оценит портфолио кандидатов и подведет итоги конкурса. Результаты конкурса будут опубликованы на официальном сайте Студенческих игр не позднее 20 августа 2018 года.

Подать заявку на конкурс для желающих вступить в ряды факелоносцев можно уже сегодня — в разделе «Включайся» на сайте Зимней универсиады-2019 или на платформе АИС «Молодежь России». Положение о конкурсе прилагается. Отметим, города-участники эстафеты имеют право вводить дополнительные критерии отбора кандидатов.