Фабиньо отрицает переговоры с ПСЖ

Полузащитник «Монако» Фабиньо прокомментировал трансферные слухи, сватающие его в ПСЖ.

"Честно говоря, у меня не было контактов ни с какими командами по поводу моего возможного перехода. Меня этот вопрос в данный момент не волнует. Я сконцентрирован на том, чтобы хорошо закончить сезон с «Монако». После этого мы сядем с руководством клуба и рассмотрим все имеющиеся предложения" — цитирует 24-летнего бразильца Globo Esporte.

В этом сезоне Фабиньо сыграл за «Монако» 39 матчей, забил 7 голов и сделал 4 результативных передачи.