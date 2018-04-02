В Ростове изменится расписание пригородных поездов

С 5 апреля изменится расписание пригородных поездов, которые следуют из Ростова-на-Дону или в него. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.

Вместо 6:16 поезд №6021 «Азов — Ростов» будет отправляться на три минуты позже, а прибывать в донскую столицу в 7:27. Поезд №6024 «Ростов — Азов» будет отправляться в 5:50, а прибывать без одной минуты 7:00.

Пригородный поезд №6023 «Азов — Ростов» отправится на четыре минуты позже, в 7:33, а прибудет в Ростов в 8:41. Поезд №6028 «Ростов — Азов» уедет в 17:10, а достигнет конечной точки в 18:16.

Также изменится расписание пригородных поездов «Ростов — Орловка-Кубанская». Речь идет о номерах №6174/6173: теперь он будет отправляться в 12:56, а прибывать в 14:40. №6178/6177 отправится в 19:20 и прибудет в 20:56.