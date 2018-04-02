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Правительству РФ предложили разработать меры для исследования влияния киберспорта на здоровье людей
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Правительству РФ предложили разработать меры для исследования влияния киберспорта на здоровье людей 

Агентство «Москва» 29 минут назад
Участники парламентских слушаний в ГД о развитии и совершенствовании законодательства в сфере компьютерного спорта в России рекомендовали правительству РФ, Минспорту РФ, Минобрнауки РФ и Федерации компьютерного спорта разработать и представить на общественное обсуждение комплекс мер по организации научных исследований по влиянию киберспорта на организм человека. Соответствующее предложение изложено в проекте рекомендаций слушаний.
«Разработать и представить на общественное обсуждение комплекс мер по поддержке компьютерного спорта, в том числе: создание благоприятных условий для развития национальной киберспортивной инфраструктуры, популяризация компьютерного спорта в РФ, организация научных исследований по влиянию дисциплин киберспорта на организм человека», — отмечается в тексте проекта рекомендаций.
Также в рамках слушаний рекомендовано рассмотреть вопросы о необходимости привлечения лиц к участию во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО).
«Рассмотреть вопрос о комплексе мер по развитию и популяризации компьютерного спорта среди лиц с ограниченными возможностями и обеспечению таким лицам доступности участия в соревнованиях по компьютерному спорту» — говорится в материалах.
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