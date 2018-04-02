Бубнов: «Зенит» во втором тайме матча с «Уфой» только отбивался"

"Хозяева пропустили со стандарта, а во втором случае забили сами себе. Благодаря этому «Зенит» получил возможность действовать по счету. И если в первом тайме еще проявлял активность впереди, для чего ближе к нападению расположился Паредес, то после перерыва только отбивался.

С точки зрения содержания игры «Уфа» выглядела хорошо готовой, способной много комбинировать. «Зенит» же вновь не произвел цельного впечатления.

"Зенит" с трудом, но все-таки взял важные три очка, необходимые для борьбы за место в Лиге чемпионов. О чем-то большем, исходя из увиденного в Уфе, говорить не приходится. А дальше, кто знает, если забуксует «Локомотив», оступится "Спартак" , возможно, «Зенит» постарается побороться за что-то большее. Но пока особых предпосылок к этому не видно", — сказал Бубнов.

Благодаря этой победе «Зенит» поднялся на 4 место в турнирной таблице РФПЛ.