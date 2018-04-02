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Бубнов: «Зенит» во втором тайме матча с «Уфой» только отбивался"
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Бубнов: «Зенит» во втором тайме матча с «Уфой» только отбивался" 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал гостевую победу "Зенита" над «Уфой» (2:1).
"Хозяева пропустили со стандарта, а во втором случае забили сами себе. Благодаря этому «Зенит» получил возможность действовать по счету. И если в первом тайме еще проявлял активность впереди, для чего ближе к нападению расположился Паредес, то после перерыва только отбивался.
С точки зрения содержания игры «Уфа» выглядела хорошо готовой, способной много комбинировать. «Зенит» же вновь не произвел цельного впечатления.
"Зенит" с трудом, но все-таки взял важные три очка, необходимые для борьбы за место в Лиге чемпионов. О чем-то большем, исходя из увиденного в Уфе, говорить не приходится. А дальше, кто знает, если забуксует «Локомотив», оступится "Спартак", возможно, «Зенит» постарается побороться за что-то большее. Но пока особых предпосылок к этому не видно", — сказал Бубнов.
Благодаря этой победе «Зенит» поднялся на 4 место в турнирной таблице РФПЛ.
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