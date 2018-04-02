Морпехи и чиновники вышли на бой. На спортивной площадке

Морские пехотинцы вручили юным надымчанам тельняшки, береты и благодарственные письма.

Так они отметили школьников, решившихся бороться за первенство по волейболу в составе команды морпехов. Это ежегодные соревнования, которые в Надыме проходят под эгидой «Трезвая Россия — сильная Россия».

На спортивной площадке кипели нешуточные страсти, напрочь исключающие чинопочитание. Соперникам — чиновникам районной администрации — пришлось считаться с натиском морпехов, вызвавших в качестве подкрепления своих подшефных старшеклассников. Засидевшиеся за столами служащие долго и упорно сопротивлялись натиску соперника, но были вынуждены признать мощь подрастающего поколения.

После награждения морские пехотинцы рассказали подросткам о службе в элитных войсках и существующих традициях. Как рассказал руководитель общественной организации «Тайфун-Надым» Олег Сторожев, общие дела и интересы — лучший пример ненавязчивого воспитания патриотов своей страны.

«Уверен, что теперь ребята точно знают, что берет и тельняшка не просто форма, это символы чести, достоинства, упорства и долга», — рассказал он.