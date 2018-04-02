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2 апреля стартует конкурс для желающих вступить в ряды факелоносцев эстафеты огня Зимней универсиады-2019
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2 апреля стартует конкурс для желающих вступить в ряды факелоносцев эстафеты огня Зимней универсиады-2019 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
Эстафета огня Зимней универсиады-2019 стартует 20 сентября, в Международный день студенческого спорта. Ее участники в рамках федерального и регионального этапов посетят 30 городов страны, в том числе Красноярского края. Это города, где расположены федеральные и крупные университеты, города, населенные пункты, являющиеся экономическими, спортивными и культурными центрами: Москва, Архангельск, Санкт-Петербург, Калининград, Симферополь, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Грозный, Казань, Екатеринбург, Владивосток, Иркутск, Барнаул, Новосибирск, Томск, Абакан, Кызыл, Норильск, Тура (поселок), Кодинск, Енисейск, Канск, Зеленогорск, Шушенское (поселок), Минусинск, Назарово, Ачинск, Железногорск, Дивногорск и, конечно, Красноярск.
Подать заявку на участие в конкурсе может гражданин России, достигший 18 лет. Кандидаты должны обладать достижениями в спорте, научной, творческой, профессиональной или общественной деятельности. Претендовать на вступление в ряды факелоносцев могут не только именитые спортсмены, но и студенты, деятели науки, искусства, победители конкурсов на звание лучших по профессии, лидеры и активисты общественных движений, граждане, имеющие заслуги перед своим регионом и страной. Всего планируется задействовать в проведении эстафеты огня Зимней универсиады-2019 не менее 600 факелоносцев.
Для участия в конкурсе претендентам на вступление в ряды факелоносцев Зимней универсиады-2019 предлагается заполнить заявку в федеральной автоматизированной информационной системе «Молодежь России». На данную онлайн-платформу можно зайти напрямую или через ссылку на нее в разделе «Включайся» на сайте Студенческих игр, рубрика «Эстафета огня». Прием заявок продлится до 2 мая 2018 года.
Для определения победителей конкурса каждый город-участник эстафеты огня формирует экспертную комиссию, которая оценит портфолио кандидатов и подведет итоги конкурса. Результаты конкурса будут опубликованы на официальном сайте Студенческих игр не позднее 20 августа 2018 года.
Отметим, Красноярск станет финальным пунктом в маршруте эстафеты огня. Координацию работы конкурсной комиссии по отбору факелоносцев Зимней универсиады-2019 для прохождения красноярского этапа здесь осуществляет главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации Красноярска.
Напомним, проведение эстафеты огня — одна из давних традиций крупных международных соревнований. Эстафета огня Зимней универсиады-2019 призвана популяризировать этот глобальный спортивный проект среди мирового сообщества, населения России, жителей Красноярского края и города-организатора игр — Красноярска.
Подать заявку на конкурс для желающих вступить в ряды факелоносцев можно уже сегодня — в разделе «Включайся» на сайте Зимней универсиады-2019 или на платформе АИС «Молодежь России». Положение о конкурсе прилагается. Отметим, города-участники эстафеты имеют право вводить дополнительные критерии отбора кандидатов.
При регистрации в АИС «Молодежь России» в «Личном кабинете» кандидатам рекомендуется прикрепить скан-копии документов, подтверждающих заслуги кандидата (дипломы, благодарственные письма, удостоверения о наградах и так далее). Затем, в разделе «Мероприятия» необходимо выбрать рубрику «Конкурс факелоносцев» и «кликнуть» на кнопку «Подать заявку». В данном разделе потребуется дополнить информацию о кандидате, написать эссе на тему «Я — факелоносец эстафеты огня Зимней универсиады-2019».
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