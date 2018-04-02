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Щербаченко: «Вместо Манчини вижу только одного кандидата — Черчесова»
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Щербаченко: «Вместо Манчини вижу только одного кандидата — Черчесова» 

SPORT24.ru 59 минут назад
Российский тренер Федор Щербаченко, известный по работе с «Кубанью», «Мордовией» и «Ротором», высказал мнение, кто из российских тренеров мог бы заменить Роберто Манчини в «Зените».
«Как это ни странно, я вижу сегодня только одного кандидата вместо Манчини — Черчесова. Почему именно Станислава Саламовича? Потому что он знает специфику российского чемпионата, четко понимает, что нужно делать на тренировках и в матчах, как обеспечивать высокую физическую готовность и самоотдачу игроков на поле, как проводить трансферную политику. И самое главное — ни одна звезда даже мирового футбола не сможет не выполнять указания Черчесова.
Вы знаете, у нас принято много критиковать и кричать, но я ни разу не слышал, чтобы кто-то обмолвился о том, что вместо Черчесова надо было назначать в национальную команду кого-то другого. Вот давайте представим, что главным тренером сборной России стал бы Гвардиола. Что бы он сделал? Да то же самое, что Черчесов: вызвал бы всех лучших российских игроков, дал бы им шанс на тренировках и в играх, ужаснулся бы от количества травм, понял бы, что он заложник того, как футболисты выступают в своих клубах, и схватился бы за голову.
Тренерский штаб Черчесова правильно подготовил нашу сборную к матчам с Бразилией и Францией, об этом говорят статистические выкладки — редкая сборная пробегает за матч 120 км. Перед чемпионатом мира у сборной будет полноценный месячный сбор, когда можно будет наиграть команду совершенно по-другому. Возможно, восстановится кто-то из травмированных игроков. Поэтому сборная под руководством Черчесова способна выступить на домашнем мундиале неплохо. И я не исключаю появления в национальной команде Шатова, Дзюбы и Денисова», — цитирует Щербаченко.
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