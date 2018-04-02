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Салах поставил условия «Реалу»
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Салах поставил условия «Реалу» 

Советский спорт 1 час назад
СМИ: Салах подпишет с «Ливерпулем» соглашение на 200 тыс. фунтов в неделю
По данным Don Balon, игрок сборной Египта провел переговоры с мадридским "Реалом".
Отмечается, что нападающий выдвинул условия «сливочным» — 25-летний футболист хочет, чтоб тренерский штаб гарантировал ему место в стартовом составе, и контракт, который уступает лишь Криштиану Роналду.
В нынешнем сезоне форвард «красных» провел 42 матча, забил 37 голов и отдал 12 голевых передач. Его контракт с «Ливерпулем» действует до 2022 года, а трансферный лист оценивается в 80 млн евро.
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