Салах поставил условия «Реалу»

СМИ: Салах подпишет с «Ливерпулем» соглашение на 200 тыс. фунтов в неделю

По данным Don Balon, игрок сборной Египта провел переговоры с мадридским "Реалом"

Отмечается, что нападающий выдвинул условия «сливочным» — 25-летний футболист хочет, чтоб тренерский штаб гарантировал ему место в стартовом составе, и контракт, который уступает лишь Криштиану Роналду

В нынешнем сезоне форвард «красных» провел 42 матча, забил 37 голов и отдал 12 голевых передач. Его контракт с «Ливерпулем» действует до 2022 года, а трансферный лист оценивается в 80 млн евро.