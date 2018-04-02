В Советском районе настоящие деньги обменивают на фальшивки

Случаи мошенничества с подменой настоящих денег на фальшивые участились в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД России.

Так, 28 марта на улице Молдавская к 75-летнему пенсионеру подошли двое незнакомых людей и похитили 10 тысяч рублей. Нижегородец пояснил, что злоумышленники на некоторое время взяли из его рук купюры, а потом вернули обратно. Дома он обнаружил, что ему подсунули банкноты «банка приколов» номиналом тысячу рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Полицейские обращаются к молодому поколению нижегородцев с просьбой довести до пожилых родственников и соседей информацию о мошенниках.