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В Советском районе настоящие деньги обменивают на фальшивки
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В Советском районе настоящие деньги обменивают на фальшивки 

Newsroom24 59 минут назад
Фото: Newsroom24
Случаи мошенничества с подменой настоящих денег на фальшивые участились в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД России.
Так, 28 марта на улице Молдавская к 75-летнему пенсионеру подошли двое незнакомых людей и похитили 10 тысяч рублей. Нижегородец пояснил, что злоумышленники на некоторое время взяли из его рук купюры, а потом вернули обратно. Дома он обнаружил, что ему подсунули банкноты «банка приколов» номиналом тысячу рублей.
Возбуждено уголовное дело.
Полицейские обращаются к молодому поколению нижегородцев с просьбой довести до пожилых родственников и соседей информацию о мошенниках.
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