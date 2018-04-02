Семья выкапывает цветы с клумб в Пятигорске

Папа, мама и ребёнок среди ночи выкапывали крокусы с чужой клумбы. Пятигорчанин снял семью на видео и разместил на городской странице в соцсетях.

Видео с места событий просмотрели более 21 тысячи пользователей. Большинство из них резко осуждает героев сюжета не только за похищение чужих цветов, но и за плохой пример, который они подают ребёнку.

Не так давно на одной из пятигорских страниц обсуждали аналогичный случай воровства растений с клумбы во дворе на Фучика.

Публикация от pyatigorsk_online (@pyatigorsk_online) 1 Апр 2018 в 8:20 PDT