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Семья выкапывает цветы с клумб в Пятигорске
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Семья выкапывает цветы с клумб в Пятигорске 

АиФ Ставрополье 59 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Папа, мама и ребёнок среди ночи выкапывали крокусы с чужой клумбы. Пятигорчанин снял семью на видео и разместил на городской странице в соцсетях.
Видео с места событий просмотрели более 21 тысячи пользователей. Большинство из них резко осуждает героев сюжета не только за похищение чужих цветов, но и за плохой пример, который они подают ребёнку.
Не так давно на одной из пятигорских страниц обсуждали аналогичный случай воровства растений с клумбы во дворе на Фучика.
Публикация от pyatigorsk_online (@pyatigorsk_online) 1 Апр 2018 в 8:20 PDT
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