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Популярный в Приморье тигр Амур и его сестра Тайга отмечают шестилетие
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Популярный в Приморье тигр Амур и его сестра Тайга отмечают шестилетие 

Primpress 46 минут назад
Фото: Primpress
На сайте Приморского сафари-парка появились первые поздравления с днем рождения широко известного не только в Приморье, но и далеко за его пределами тигра Амура и его сестры тигрицы Тайги, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу сафари-парка.
Амур стал популярен благодаря истории дружбы с козлом Тимуром, который мог стать ужином для полосатого хищника.
У Амура и Тайги есть брат, который сегодня также отмечает день рождения, — это тигр Бартек, который находится в красноярском зоопарке «Роев ручей».
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