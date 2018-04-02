Популярный в Приморье тигр Амур и его сестра Тайга отмечают шестилетие

На сайте Приморского сафари-парка появились первые поздравления с днем рождения широко известного не только в Приморье, но и далеко за его пределами тигра Амура и его сестры тигрицы Тайги, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу сафари-парка.

Амур стал популярен благодаря истории дружбы с козлом Тимуром, который мог стать ужином для полосатого хищника.

У Амура и Тайги есть брат, который сегодня также отмечает день рождения, — это тигр Бартек, который находится в красноярском зоопарке «Роев ручей».