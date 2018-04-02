Чем нижегородский стадион удивит гостей чемпионата

Фото Юрия ПРАВДИНАЧем нижегородский стадион удивит гостей чемпионата

Стадион «Нижний Новгород» готов принять футболистов и болельщиков. Роскошная арена уже получила разрешение на ввод в эксплуатацию, а в минувшие выходные в Нижнем Новгороде побывала делегация представителей ФИФА и оргкомитета «Россия-2018», которые подтвердили готовность стадиона. 15 апреля здесь состоится первый матч.

Можно сказать, что с появлением стадиона в Нижнем Новгороде начинается новая спортивная эпоха.

Стадионное чувство

Стадион «Нижний Новгород» вместимостью 45 тысяч зрителей раскинулся в одном из самых живописных мест города — на Стрелке, в месте слияния Оки и Волги.

Немудрено, что образ стадиона навеян волжской природой и выполнен в бело-голубых тонах. Архитекторы сознательно избегали ярких красок, поскольку вблизи расположены другие заметные достопримечательности — храм Александра Невского и Нижегородская ярмарка. Стадион запроектирован с открытой игровой зоной, а вечером предусмотрена подсветка арены.

Зелёное поле — особая гордость создателей арены. Для засева газона была выбрана смесь нескольких сортов газонной травы «Райграс». Газон засеяли летом прошлого года, и, по словам руководителя строительства Сергея Пичушкина, он отлично перенёс зиму и готовится к большим играм.

— Сейчас работают системы полива, обогрев корневой зоны, используются лампы инсоляционного освещения — с их помощью подогревается и очень плавно пробуждается верхний слой травы, — рассказал Сергей Пичушкин. — Мы, строители, уже сами очень ждём большой футбол на нашем красивом и современном стадионе, который возвели своими руками.

Впереди — благоустройство территории вокруг стадиона, которое начнётся с наступлением тепла. В рамках благоустройства планируется в том числе организовать наружное наблюдение, досмотр, взаимодействие транспорта и многое другое. А уже с середины апреля начнётся проведение тестовых матчей.

Ушли в нападение

Первый тестовый матч на стадионе «Нижний Новгород» пройдёт 15 апреля. На арене встретятся нижегородский ФК «Олимпиец» и ФК «Зенит 2» из Санкт-Петербурга. Церемония открытия стадиона обойдётся в 4,85 млн рублей.

В рамках праздника перед болельщиками выступит музыкальная группа Uma2rmaН. У стадиона будет организован футбольный фан-парк с аттракционами, аквагримом, фотобудками, фотовыставкой, аниматорами, продажей атрибутики ФК «Олимпиец». На трибунах стадиона планируется организовать флешмоб. В целом организаторы обещают множество сюрпризов и развлечений.

Протестирована будет не только работа стадиона, но и схема подъездов к нему, а болельщики и местные жители смогут примерно представить, что их ждёт во время чемпионата. В связи с проведением матча с 9 утра до 8 часов вечера в окрестностях стадиона будет изменена схема движения. Так, улицы Совнаркомовская, Карла Маркса , а также часть улиц Должанской и Самаркандской будут полностью закрыты для транспорта и станут пешеходными.

На дорогах в непосредственной близости от стадиона будут оборудованы контрольно-пропускные пункты, через которые сможет проехать лишь транспорт с соответствующими пропусками.

Для болельщиков, купивших билеты с возможностью парковки автотранспортных средств, будут организованы три зоны парковки: у ТЦ «Седьмое небо», между улицами Должанская и Совнаркомовская и у храма Александра Невского.

В день первого тестового матча стадион заполнится только на 30% — это 15 тысяч зрителей. Все билеты уже распроданы.

При дальнейшей обкатке количество посетителей стадиона будет расти. 28 апреля на арене ФК «Олимпиец» встретится с волгоградским ФК «Ротор», и планируется, что игру увидят уже 25 тысяч зрителей. А 6 мая на матче с футбольным клубом «Луч-Энергия» из Владивостока ожидается более 36 тысяч зрителей.

— Для чего всё делается поэтапно? Чтобы протестировать в первую очередь службы стадиона, периметр безопасности, «последнюю милю», а 6 мая уже полностью смоделировать матч чемпионата мира, который пройдёт у нас 18 июня, — объяснил заместитель губернатора Дмитрий Сватковский . — В нём встретятся сборные Швеции и Южной Кореи.

Нижегородская арена уже получила высокую оценку представителей ФИФА.

— Я не раз бывал в городах, принимающих чемпионат мира, и всякий раз был впечатлён тёплым приёмом и тем энтузиазмом, с которым местные жители и власти готовятся к проведению мундиаля, — отметил во время визита в Нижний Новгород директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит . — Продажи билетов идут очень хорошо, и это ещё один знак того, что иностранные болельщики действительно хотят приехать в Россию. Для городов-организаторов это прекрасная возможность показать себя в наилучшем виде перед лицом международного сообщества, и они сполна этим пользуются.

Так что Нижний Новгород имеет все шансы стать заметным пунктом на мировой спортивной арене.

А как у них?

Матчи ЧМ-2018 года пройдут в 11 российских городах. В некоторых из них не пришлось строить арену с нуля. Так, «Стадион Спартак» в Москве, который является домашней ареной одноимённого футбольного клуба, был построен ещё в 2014 году. Это единственный стадион ЧМ-2018, построенный на деньги частного футбольного клуба. Отсюда и красно-белая расцветка стадиона — дань символике московского «Спартака» . Стадион вместимостью 45 тысяч зрителей носит название «Открытие Арена» и переименован лишь на время мундиаля.

Матчи ЧМ, которые пройдут в Москве «Стадион Спартак» разделит с ареной «Лужники» — крупнейшим стадионом в России, который был открыт в 1956 году.

В преддверии мундиаля «Лужники» капитально реконструировали, в результате чего стадион превратился в футбольный и здесь появилось долгожданное натуральное поле. Вместимость зрителей увеличилась с 78 до 81 тысячи человек. Летом 2018 года здесь состоится матч-открытие между сборными России и Саудовской Аравии. Здесь же пройдёт один из полуфиналов и финал турнира.

Не пришлось специально строить к мундиалю и стадион в Казани. «Казань Арена», рассчитанная на 45 тысяч зрителей, была возведена в 2013 году, а первый матч состоялся в 2014-м. Если смотреть на сооружение с высоты птичьего полёта, арена похожа на водяную лилию, а фасад представляет собой огромный экран, который транслирует события, происходящие внутри стадиона. Арена уже достойно приняла Универсиаду и Кубок Конференций.

Стадион «Фишт» в Сочи был построен в 2013 году к XXII зимним Олимпийским играм в Сочи. Расположен в Адлере, в Олимпийском парке.

В 2017 году стадион реконструировали, чтобы соответствовать требованиям ФИФА, и 28 марта этого года здесь состоялся матч между сборными России и Бельгии.

В ходе реконструкции была демонтирована центральная часть крыши, и арена получилась открытой. Также обновлённый «Фишт» теперь имеет футбольное поле с натуральным газоном. Вместимость арены увеличилась на 4,3 тысячи зрителей, и теперь стадион вмещает 43 700 человек.

В Екатеринбурге тоже реконструировали уже существующий стадион «Центральный», который был построен в 1957 году. На время мундиаля он будет называться «Екатеринбург Арена». В ходе реконструкции был сохранён исторический фасад, который представляет историческую ценность как памятник сталинского неоклассицизма.

Изначально обновлённый стадион должен был вмещать 45 тысяч зрителей, но чтобы сэкономить, было принято решение увеличить вместимость только до 35 тысяч человек — это минимальная вместимость стадионов ЧМ. После проведения ЧМ стадион планируется использовать как многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс, где будут проводиться спортивные соревнования, концерты, выступления и выставки.

казанским «Рубином». 1 апреля здесь прошёл первый тестовый матч между местным «Уралом»

Самым современным и инновационным называют стадион-долгострой северной столицы «Санкт-Петербург», который после проведения мундиаля будет называться «Крестовский», поскольку расположен на Крестовском острове. Стадион строили 10 лет: начали в 2007 году, а первый матч состоялся только в 2017-м.

На стадионе раздвижная крыша и выкатное поле, а вместимость — до 69 тысяч зрителей. Здесь пройдут групповые матчи, один полуфинал и матч за третье место.

Стадион «Волгоград Арена», который после ЧМ будет носить название «Победа» напоминает стадион в Нижнем Новгороде и по внешнему виду, и по расположению. Арена в бело-голубых тонах находится на побережье Волги, неподалёку от Мамаева кургана. На месте новой арены располагался стадион «Центральный», который решено было снести.

После турнира «Волгоград Арена» вместимостью 45 тысяч зрителей станет новой домашней ареной футбольного клуба «Ротор-Волгоград». Стадион в Волгограде должны ввести в эксплуатацию в ближайшие дни.

Вот-вот будет сдан и стадион «Мордовия Арена»в самом маленьком из городов-организаторов — Саранске. На момент проведения ЧМ стадион сможет принять 45 тысяч зрителей, а после турнира временные трибуны демонтируют, и вместимость составит 30 тысяч зрителей. Стадион станет домашней ареной для местного ФК «Мордовия».

Стадион прямоугольной формы с плавно закругленными углами, отделан бело-оранжевыми панелями и смотрится очень ярко. Первый тестовый матч пройдёт здесь 21 апреля.

Задерживается сдача стадиона в Самаре. Строители не успевают уложить газон, и первый тестовый матч состоится не раньше 5 апреля. «Самара Арена» — один из центральных стадионов мундиаля, где пройдут как групповые матчи, включая встречу сборных России и Уругвая, так и игры плей-офф. После ЧМ стадион вместимостью 45 тысяч человек будет переименован в «Космос Арена» и передан футбольному клубу «Крылья Советов».

Стадион представляет собой купол из металлоконструкций, которые книзу расходятся лучами, напоминая ракету или звезду.

Изначально стадион должен был расположиться подобно нижегородскому — на месте стрелки рек Самара и Волга, но в итоге был перенесён в район посёлка Сорокины Хутора.

Белоснежный стадион «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону раскинулся в живописном месте — на левом берегу реки Дон. Козырёк, накрывающий трибуны, напоминает волны.

Арена вмещает 45 тысяч человек и после ЧМ станет домашним стадионом местного ФК «Ростов». Первый тестовый матч состоит 15 апреля. Встретятся «Ростов» и «СКА-Хабаровск».

В рамках ЧМ-2018 на «Ростов Арене» состоятся матчи группового этапа Бразилия — Швейцария, Уругвай — Саудовская Аравия, Южная Корея — Мексика, Исландия — Хорватия, а также игра 1/8 финала.

Своим видом «Стадион Калининград»напоминает корабль и очень красиво смотрится на берегу реки. Прямоугольник сооружения закруглён по краям, а бело-голубой фасад напоминает волны. Из-за близости к реке ходили слухи, что стадион может уйти под землю, но вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заявил, что «всё это глупости».

После ЧМ вместимость стадиона уменьшится с 35 до 25 тысяч человек, а стадион, скорее всего, будет носить название «Арена Балтика» — по названию местной футбольной команды. Первый тестовый матч состоится здесь 11 апреля.