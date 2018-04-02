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Под участком фиолетовой линии было проложено более пятидесяти метров тоннеля
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Под участком фиолетовой линии было проложено более пятидесяти метров тоннеля 

Управа района Косино-Ухтомский 41 минуту назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Работы по проходке правого перегонного тоннеля Кожуховской линии подземки под тоннелями фиолетовой ветки закончены. С таким заявлением выступил в четверг Глава Стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин, о чем и сообщает сайт Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Под участком Таганско-Краснопресненской линии было проложено более пятидесяти метров тоннеля, причем с небольшим опережением графика.
На сегодняшний момент проводится проверка тоннелей фиолетовой линии на наличие деформаций. Как только будет подтверждено их полное отсутствие, линия вновь заработает.
Кроме того, состояние строящегося тоннеля Кожуховской линии и действующих тоннелей Таганско-Краснопресненской линии мониторится в круглосуточном режиме.
Об этом рассказал руководитель АО «Мосинжпроект» Марс Газизул
Фото: mos.ru
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