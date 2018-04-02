Красноярский край ищет факелоносцев для Универсиады-2019

В Красноярском крае ищут желающих, вступить в ряды факелоносцев эстафеты огня Зимней универсиады-2019.

Эстафета огня стартует 20 сентября. До начала студенческих игр участники посетят более 30 городов и населенных пунктов страны. Стать факелоносцем могут все желающие старше 18 лет. Однако к кандидатам есть ярд требований. Так, они должны обладать достижениями в спорте, научной, творческой, профессиональной или общественной деятельности. Организаторы планируют набрать около 600 участников, среди которых будут известные спортсмены, деятели науки и искусства. Подать заявку можно до 2 мая 2018 года на официальном сайте Универсиады.

Результаты конкурса будут опубликованы на том же сайте не позднее 20 августа 2018 года.