Ещё
Красноярский край ищет факелоносцев для Универсиады-2019
Далее:
Читайте также:
Ещё

Красноярский край ищет факелоносцев для Универсиады-2019 

АиФ Красноярск 43 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярском крае ищут желающих, вступить в ряды факелоносцев эстафеты огня Зимней универсиады-2019.
Эстафета огня стартует 20 сентября. До начала студенческих игр участники посетят более 30 городов и населенных пунктов страны. Стать факелоносцем могут все желающие старше 18 лет. Однако к кандидатам есть ярд требований. Так, они должны обладать достижениями в спорте, научной, творческой, профессиональной или общественной деятельности. Организаторы планируют набрать около 600 участников, среди которых будут известные спортсмены, деятели науки и искусства. Подать заявку можно до 2 мая 2018 года на официальном сайте Универсиады.
Результаты конкурса будут опубликованы на том же сайте не позднее 20 августа 2018 года.
АиФ Красноярск: последние новости
В Красноярске в пожароопасном торговом центре проходят учения Модель из Канска и бывшая жена олигарха снялась в откровенной фотосессии Красноярские власти решили объявить свою акцию памяти жертв в Кемерове
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети5
Малкин раскритиковал Кузнецова за русский язык
Побитый Поветкиным боксер готов повторить бой
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным55
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение