Екатеринбург получит 260 миллионов рублей на инфраструктуру к ЧМ

Правительство России выделило 10 регионам более 2 с половиной миллиардов рублей на временную инфраструктуру к ЧМ-2018. В список вошла и Свердловская область, которой направят 261,7 миллиона рублей. Соответствующее постановление опубликовано в понедельник на сайте кабмина.

«Подписанным распоряжением распределены межбюджетные трансферты на эти цели в размере 2563 миллиона рублей между 10 субъектами федерации», — говорится в пояснительной записке к документу.

Уточняется, что деньги пойдут на поставку, монтаж и демонтаж временных строений и сооружений.

Больше всех получит Татарстан — 503 миллиона рублей, а меньше всех — Санкт-Петербург — 3,3 миллиона рублей.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.