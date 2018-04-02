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Екатеринбург получит 260 миллионов рублей на инфраструктуру к ЧМ
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Екатеринбург получит 260 миллионов рублей на инфраструктуру к ЧМ 

e1.ru 26 минут назад
Фото: e1.ru
Правительство России выделило 10 регионам более 2 с половиной миллиардов рублей на временную инфраструктуру к ЧМ-2018. В список вошла и Свердловская область, которой направят 261,7 миллиона рублей. Соответствующее постановление опубликовано в понедельник на сайте кабмина.
«Подписанным распоряжением распределены межбюджетные трансферты на эти цели в размере 2563 миллиона рублей между 10 субъектами федерации», — говорится в пояснительной записке к документу.
Уточняется, что деньги пойдут на поставку, монтаж и демонтаж временных строений и сооружений.
Больше всех получит Татарстан — 503 миллиона рублей, а меньше всех — Санкт-Петербург — 3,3 миллиона рублей.
Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
Вчера на Центральном стадионе состоялся первый матч. Здесь играли «Урал» и «Рубин». Мы отобрали самые яркие моменты этого матча. А узнать, как новый стадион оценили жители города, можно здесь.
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