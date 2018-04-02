Ещё
В Госдуме предложили законодательно закрепить понятие «дистанционное соревнование»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Госдуме предложили законодательно закрепить понятие «дистанционное соревнование» 

Агентство «Москва» 35 минут назад
Член комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Александр Прокопьев («Единая Россия») высказал необходимость законодательного закрепления понятия «дистанционное соревнование». Об этом он заявил в ходе парламентских слушаний в ГД о развитии и совершенствовании законодательства в сфере компьютерного спорта.
«Одним из предложений я считаю возможность включения в закон понятия «дистанционное соревнование». Такого понятия в понятийном аппарате закона о физической культуре и спорте сегодня нет, на многих экспертных площадках энтузиастами киберспортивного мира эта тема активно поднималась, есть такая необходимость и как таковой формат это возможно», — сказал А. Прокопьев.
По его словам, это позволит людям, находящимся на отдаленных территориях от места проведения соревнований принимать в них участие онлайн, дистанционно.
«На мой взгляд это откроет для них новые возможности», — пояснил депутат.
Агентство «Москва»: последние новости
Правительству РФ предложили разработать меры для обучения тренеров по киберспорту Организаторы проекта Let’s bike it! ожидают на майском велопараде гостей более чем из 14 стран мира С.Собянин поручил организовать на Манежной площади место для почтения памяти погибших в Кемерово
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети5
Малкин раскритиковал Кузнецова за русский язык
Побитый Поветкиным боксер готов повторить бой
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным55
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение