В Госдуме предложили законодательно закрепить понятие «дистанционное соревнование»

Член комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Александр Прокопьев «Единая Россия» ) высказал необходимость законодательного закрепления понятия «дистанционное соревнование». Об этом он заявил в ходе парламентских слушаний в ГД о развитии и совершенствовании законодательства в сфере компьютерного спорта.

«Одним из предложений я считаю возможность включения в закон понятия «дистанционное соревнование». Такого понятия в понятийном аппарате закона о физической культуре и спорте сегодня нет, на многих экспертных площадках энтузиастами киберспортивного мира эта тема активно поднималась, есть такая необходимость и как таковой формат это возможно», — сказал А. Прокопьев.

По его словам, это позволит людям, находящимся на отдаленных территориях от места проведения соревнований принимать в них участие онлайн, дистанционно.

«На мой взгляд это откроет для них новые возможности», — пояснил депутат.