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Фанаты оставили надписи «Зенит» на домах и остановках возле стадиона «Нефтяник» в Уфе
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Фанаты оставили надписи «Зенит» на домах и остановках возле стадиона «Нефтяник» в Уфе 

Спорт-Экспресс 48 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
В ночь с 31 марта на 1 апреля неизвестные оставили надписи "Зенит" на остановках общественного транспорта и фасадах жилых домов неподалеку от стадиона «Нефтяник» в Уфе, информирует официальный сайт администрации города. Вчера, 1 апреля, уфимская команда на своем поле проиграла сине-бело-голубым со счетом 1:2 в 24-м туре чемпионата России.
Сообщается, что по факту вандализма составлены соответствующие протоколы, заявление будет передано в правоохранительные органы. Надписи на остановках уже удалены, скоро будут устранены и надписи на фасадах жилых домов. Причастные к вандализму понесут соответствующее наказание.
— Согласно статье 214 УК РФ, за осквернение зданий или иных сооружений, порчу имущества в общественных местах взимается штраф в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев. Наказание также может быть в виде обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до года, либо ареста на срок до трех месяцев, — говорится в сообщении.
В Уфе вандалы расписали надписями «Зенит» дома и остановки возле стадиона «Нефтяник» На уфимском стадионе «Нефтяник» 1 апреля 2018 года состоялся матч между ФК «Уфа» и «Зенит». К сожалению, уфимские футболисты уступили петербуржцам со счетом 1:2 в… https://t.co/T9zQU3oA3X pic.twitter.com/FOxTrtpDcQ
— Ufa City (@ufacity) 2 апреля 2018 г.
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