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Дзюдоисты «Самбо-70» завоевали две бронзы
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Дзюдоисты «Самбо-70» завоевали две бронзы 

Управа района Теплый Стан 2 часа назад
Фото: Управа района Теплый Стан
На прошедшем в Туле юниорском Кубке Европы по дзюдо спортсмены центра спорта и образования «Самбо-70» взяли две бронзовые медали.
Призерами стали: Матвей Каниковский (весовая категория до 90 кг) и Иосиф Симин (весовая категория свыше 90 кг).
Соревнования проходили в легкоатлетическом манеже Центрального стадиона ООО ФК «Арсенал». На татами вышли сильнейшие спортсмены национальных сборных европейских стран, а также Австралии и Аргентины.
Организаторами турнира являются: Европейский союз дзюдо, Министерство спорта Российской Федерации, правительство Тульской области, Федерация дзюдо России и Федерация дзюдо Тульской области.
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