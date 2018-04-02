Щербаченко сватает Черчесова на пост главного тренера «Зенита»

"Я думаю, команде обязательно нужен российский тренер, у которого будут в приоритете российские игроки. А то сейчас получается, что они на подтанцовках у аргентинцев. Для питерских звёзд, которые получают большие деньги, но являются абсолютно безответственными на поле, нужна жёсткая и безапелляционная тренерская рука.

Как это ни странно, я вижу сегодня только одного кандидата вместо Манчини — Черчесова. Почему именно Станислава Саламовича ? Потому что он знает специфику российского чемпионата, чётко понимает, что нужно делать на тренировках и в матчах, как обеспечивать высокую физическую готовность и самоотдачу игроков на поле, как проводить трансферную политику. И самое главное — ни одна звезда даже мирового футбола не сможет не выполнять указания Черчесова", — сказал Щербаченко.

После 24 туров РПФЛ «Зенит» занимает 4 место, отставая от лидирующего «Локомотива» на 7 баллов.