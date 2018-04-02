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KIA Motors Rus проводит конкурс «Юный Арбитр-2018»
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KIA Motors Rus проводит конкурс «Юный Арбитр-2018» 

FashionTime 2 часа назад
Фото: FashionTime
В преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, KIA Motors Rus проводит всероссийский творческий конкурс для юных поклонников футбола «Юный Арбитр-2018».
В этом году российский этап станет основным в глобальном конкурсе «Юный арбитр KIA». На 36 из 64 матчей турнира российские ребята выйдут на поле вместе с всемирно известными футболистами и судейскими бригадами и вынесут официальный мяч игры.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо до 30 апреля 2018 года пройти регистрацию на сайте football.kia.ru и загрузить фото или видео с сопровождающим текстом. Работа должна быть посвящена истории из жизни ребенка, связанной с футболом, и детской мечтой попасть на Чемпионат мира. Участником конкурса может стать мальчик или девочка в возрасте от 10 до 14 лет. Один участник может загрузить до 5 файлов конкурсных работ.
Финалисты будут определены закрытым голосованием членов авторитетного жюри, а результаты опубликованы на официальном сайте конкурса. 12 мая 2018 года жюри объявит имена 36 российских победителей, которые откроют матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и вынесут официальные мячи соревнования на поля стадионов вместе со звездами мирового футбола.
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