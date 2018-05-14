Телепрограмма на сегодня, 16 мая 2018, для всех каналов

Попкорнnews.ru предлагает узнать, что покажут российские каналы по телевизору сегодня, 16 мая 2018, в среду.

Телепрограмма на 16 мая 2018 на Первом канале

05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:15 Контрольная закупка

09:50 Жить здорово!

10:55 Модный приговор

12:00 Новости с субтитрами

12:15 Время покажет

15:00 Новости с субтитрами

15:15 Давай поженимся!

16:00 Мужское / Женское

17:00 Время покажет

18:00 Вечерние новости с субтитрами

18:25 Время покажет

18:50 На самом деле

19:50 Пусть говорят

21:00 Время

21:35 «Практика». Новый сезон (3-я и 4-я серии)

23:30 Вечерний Ургант

00:10 Безопасность (5-я и 6-я серии — «Родственные связи»)

02:10 Время покажет

03:00 Новости

03:05 Время покажет

03:40 Модный приговор

Телепрограмма на 16 мая 2018 на канале Россия 1 05:00 Утро России

09:00 Вести

09:15 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:40 Вести. Местное время

12:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым

13:00 60 минут

14:00 Вести

14:40 Вести. Местное время

15:00 Склифосовский (5-я серия)

16:00 Склифосовский (6-я серия)

17:00 Вести

17:40 Вести. Местное время

19:00 60 минут

20:00 Вести

20:45 Вести. Местное время

21:00 Сиделка (5-я серия)

22:10 Сиделка (6-я серия)

01:50 Версия (5-я серия — «Ночной преферанс»)

02:50 Версия (6-я серия — «Выкуп»)

Телепрограмма на 16 мая 2018 на канале НТВ

05:00 «Алиби» на двоих" ("Реликвия", 1-я и 2-я серии)

06:00 Сегодня

06:05 «Алиби» на двоих" ("Реликвия", 1-я и 2-я серии)

07:00 Деловое утро НТВ 09:00 Мухтар. Новый след (Новый напарник)

10:00 Сегодня

10:20 Суд присяжных

11:20 Лесник ("Лесные братья", 1-я и 2-я серии)

13:00 Сегодня

13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:30 Место встречи

17:20 ДНК 18:15 Реакция

19:00 Сегодня

19:40 Морские дьяволы. Смерч-2 ("Мечта детства", 1-я и 2-я серии, «Сын», 1-я и 2-я серии)

23:30 Итоги дня 00:00 Место встречи

02:00 Дачный ответ

03:05 ППС ("Авангардист", «Дачники»)

Телепрограмма на 16 мая 2018 на канале ТВ Центр

06:00 Настроение

08:10 Доктор И… (Дрожжи)

08:45 Трембита

10:35 Евгений Весник . Всё не как у людей

11:30 События

11:50 Коломбо (Загадка миссис Коломбо)

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Пуаро Агаты Кристи (Убийство в имении Холлоу)

17:00 Естественный отбор (Чай чёрный в пакетиках)

17:50 Трюфельный пёс королевы Джованны (1-я и 2-я серии)

18:43Трюфельный пёс королевы Джованны (1-я и 2-я серии)

19:40 События

20:00 Петровка, 38 20:20 Право голоса

22:00 События

22:30 Линия защиты

02:15 Коломбо (Загадка миссис Коломбо)

04:05 Пуаро Агаты Кристи (Убийство в имении Холлоу)

Телепрограмма на 16 мая 2018 на канале Культура

06:30 Новости культуры

06:35 Легенды мирового кино (Чарлз Спенсер Чаплин)

07:00 Новости культуры

07:05 Пешком… (Калуга монументальная)

07:30 Новости культуры

07:35 Правила жизни

08:00 Новости культуры

08:05 Пустая корона: Война Алой и Белой розы (2-я серия — «Генрих VI»)

08:55 «Центр управления „Крым“

09:35 Кацусика Хокусай

09:40 Главная роль

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХХ век (»Утренняя почта". Ведущие А. Ширвиндт и М. Державин. 1985)

12:55 Искусственный отбор (Выпуск от 15 мая)

13:35 Новый взгляд на доисторическую эпоху (Тайна пернатых драконов)

15:00 Новости культуры

16:15 Пешком… (Москва старообрядческая)

17:45 Наблюдатель

18:45 Лунные скитальцы

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Новый взгляд на доисторическую эпоху (Заря эры млекопитающих)

21:40 Абсолютный слух (Выпуск от 16 мая)

22:20 Пустая корона: Война Алой и Белой розы (3-я серия — «Генрих VI»)

23:10 Монолог в 4-х частях. Николай Губенко (3-я часть)

23:40 Новости культуры

00:00 Документальная камера (Варшава. Город как реконструкция чуда)

00:40 ХХ век ("Утренняя почта". Ведущие А. Ширвиндт и М. Державин. 1985)

01:40 Звезды XXI века (Бертран Шамайю)

02:35 Аббатство Корвей. Между небом и землей…

Телепрограмма на 16 мая 2018 на канале МАТЧ! ТВ 05:30 Несвободное падение

06:30 Звёзды футбола

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Футбол. Чемпионат Испании ("Бетис" — «Севилья»)

10:50 Футбольное столетие

11:20 Новости

11:30 Хоккей. Чемпионат мира. Трансляция из Дании (Швейцария — Франция)

13:50 Новости

13:55 Все на Матч!

14:25 Хоккей. Чемпионат мира. Трансляция из Дании (Россия — Швеция)

16:45 Новости

16:55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Прямая трансляция из Екатеринбурга (Россия — Таиланд)

18:55 Новости

19:00 Все на Матч!

20:00 География Сборной

20:30 Специальный репортаж (Лига Европы. Перед финалом)

21:00 Все на футбол!

21:40 Футбол. Лига Европы. Финал. Прямая трансляция из Франции ("Марсель" (Франция) — «Атлетико» (Испания))

23:40 Все на Матч!

00:15 Футбол. Чемпионат Испании ("Леванте" — «Барселона»)

02:05 Три недели, чтобы попасть в Дайтону

03:45 Профессиональный бокс. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе. Трансляция из Великобритании (Э. Джошуа — Дж. Паркер, А. Поветкин — Д. Прайс)

Телепрограмма на 16 мая 2018 на канале СТС 05:20 Ералаш

05:50 Музыка на Телепрограмма на 16 мая 2018 на канале СТС 06:00 Смешарики

06:35 Команда Турбо

07:00 Шоу мистера Пибоди и Шермана

07:25 Три кота

07:40 Том и Джерри

08:30 Премьера! «Кухня»

09:30 К-911 11:15 Дивергент

14:00 Ивановы-Ивановы

21:00 Премьера! «Девочки не сдаются»

22:00 Инсургент

00:15 Уральские пельмени (Лучшие номера)

00:30 Уральские пельмени (Любимое)

01:00 Девочки не сдаются

02:00 Тайна в их глазах

04:05 Это любовь

Телепрограмма на 16 мая 2018 на канале РЕН ТВ

06:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

11:00 Документальный проект

12:00 Информационная программа 112 12:30 Новости

14:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112 16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112 19:30 Новости

20:00 Ангелы Чарли

21:45 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Прогулка

02:40 Самые шокирующие гипотезы

03:40 Тайны Чапман

04:40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

Телепрограмма на 16 мая 2018 на канале ТНТ 05:00 Comedy Woman (128-я серия)

06:00 ТНТ. Best (22-я серия)

06:30 ТНТ. Best (23-я серия)

07:00 ТНТ. Best (24-я серия)

07:30 ТНТ. Best (25-я серия)

08:00 ТНТ. Best (26-я серия)

08:30 ТНТ. Best (27-я серия)

09:00 Дом-2. Lite

10:15 Дом-2. Остров любви

11:30 Песни (38-я серия)

12:30 Большой завтрак (14-я серия)

13:00 Универ. Новая общага (164-я серия)

13:30 Универ. Новая общага (165-я серия)

14:00 Универ. Новая общага (166-я серия)

14:30 Универ. Новая общага (167-я серия)

15:00 Универ. Новая общага (168-я серия)

15:30 Универ. Новая общага (169-я серия)

16:00 Универ. Новая общага (170-я серия)

16:30 Универ. Новая общага (171-я серия)

17:00 Универ. Новая общага (172-я серия)

17:30 Универ. Новая общага (173-я серия)

18:00 Универ. Новая общага (174-я серия)

18:30 Универ. Новая общага (175-я серия)

19:00 Универ. Новая общага (176-я серия)

19:30 Улица (100-я серия)

20:00 СашаТаня (139-я серия)

20:30 СашаТаня (140-я серия)

21:00 Однажды в России (115-я серия)

22:00 Где логика? (71-я серия)

23:00 Дом-2. Город любви

00:00 Дом-2. После заката. Спецвключение

01:00 Песни (39-я серия)

02:00 Последователи (15-я серия)

03:00 Импровизация (18-я серия)

04:00 Импровизация (19-я серия)

Телепрограмма на 16 мая 2018 на канале Домашний

05:05 6 кадров

05:25 Джейми у себя дома (8-я и 9-я серии)

06:30 6 кадров

07:00 Понять. Простить (51-я серия — «Семейство»)

07:30 6 кадров

07:45 По делам несовершеннолетних (290-я и 840-я серии)

09:50 Давай разведёмся! (363-я и 403-я серии)

11:50 Тест на отцовство (80-я серия)

12:50 Понять. Простить (326-я серия — «Простить кукушку», 52-я серия — «Продажная любовь»)

13:55 Любить и ненавидеть. Шантаж (1-я — 4-я серии)

18:00 6 кадров

19:00 Брак по завещанию (5-я и 6-я серии)

21:00 Восток-Запад (31-я и 32-я серии)

23:00 Глухарь (29-я серия)

00:00 6 кадров

00:30 Глухарь (30-я серия)

01:30 Восток-Запад (29-я и 30-я серии)

03:30 Тест на отцовство (80-я серия)

04:30 Понять. Простить (326-я серия — «Простить кукушку»)

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