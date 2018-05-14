Телепрограмма на сегодня, 16 мая 2018, для всех каналов 

Попкорнnews.ru предлагает узнать, что покажут российские каналы по телевизору сегодня, 16 мая 2018, в среду.
Телепрограмма на 16 мая 2018 на Первом канале
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 Жить здорово!
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Время покажет
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Давай поженимся!
16:00 Мужское / Женское
17:00 Время покажет
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:25 Время покажет
18:50 На самом деле
19:50 Пусть говорят
21:00 Время
21:35 «Практика». Новый сезон (3-я и 4-я серии)
23:30 Вечерний Ургант
00:10 Безопасность (5-я и 6-я серии — «Родственные связи»)
02:10 Время покажет
03:00 Новости
03:05 Время покажет
03:40 Модный приговор
Телепрограмма на 16 мая 2018 на канале Россия 1 05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное время
12:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым
13:00 60 минут
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное время
15:00 Склифосовский (5-я серия)
16:00 Склифосовский (6-я серия)
17:00 Вести
17:40 Вести. Местное время
18:00 Андрей Малахов. Прямой эфир
19:00 60 минут
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Сиделка (5-я серия)
22:10 Сиделка (6-я серия)
23:15 Вечер с Владимиром Соловьёвым
01:50 Версия (5-я серия — «Ночной преферанс»)
02:50 Версия (6-я серия — «Выкуп»)
Телепрограмма на 16 мая 2018 на канале НТВ
05:00 «Алиби» на двоих" ("Реликвия", 1-я и 2-я серии)
06:00 Сегодня
06:05 «Алиби» на двоих" ("Реликвия", 1-я и 2-я серии)
07:00 Деловое утро НТВ 09:00 Мухтар. Новый след (Новый напарник)
10:00 Сегодня
10:20 Суд присяжных
11:20 Лесник ("Лесные братья", 1-я и 2-я серии)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:30 Место встречи
17:20 ДНК 18:15 Реакция
19:00 Сегодня
19:40 Морские дьяволы. Смерч-2 ("Мечта детства", 1-я и 2-я серии, «Сын», 1-я и 2-я серии)
23:30 Итоги дня 00:00 Место встречи
02:00 Дачный ответ
03:05 ППС ("Авангардист", «Дачники»)
Телепрограмма на 16 мая 2018 на канале ТВ Центр
06:00 Настроение
08:10 Доктор И… (Дрожжи)
08:45 Трембита
10:35 Евгений Весник. Всё не как у людей
11:30 События
11:50 Коломбо (Загадка миссис Коломбо)
13:40 Мой герой (Алексей Рыбников)
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Пуаро Агаты Кристи (Убийство в имении Холлоу)
17:00 Естественный отбор (Чай чёрный в пакетиках)
17:50 Трюфельный пёс королевы Джованны (1-я и 2-я серии)
18:43Трюфельный пёс королевы Джованны (1-я и 2-я серии)
19:40 События
20:00 Петровка, 38 20:20 Право голоса
22:00 События
22:30 Линия защиты
23:05 Прощание. Михаил Козаков
00:00 События. 25-й час 00:30 Дикие деньги (Тельман Исмаилов)
01:25 Маргарет Тэтчер. Женщина на войне
02:15 Коломбо (Загадка миссис Коломбо)
04:05 Пуаро Агаты Кристи (Убийство в имении Холлоу)
Телепрограмма на 16 мая 2018 на канале Культура
06:30 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино (Чарлз Спенсер Чаплин)
07:00 Новости культуры
07:05 Пешком… (Калуга монументальная)
07:30 Новости культуры
07:35 Правила жизни
08:00 Новости культуры
08:05 Пустая корона: Война Алой и Белой розы (2-я серия — «Генрих VI»)
08:55 «Центр управления „Крым“
09:35 Кацусика Хокусай
09:40 Главная роль
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХХ век (»Утренняя почта". Ведущие А. Ширвиндт и М. Державин. 1985)
12:15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным (Михаил Лермонтов. «Бородино»)
12:55 Искусственный отбор (Выпуск от 15 мая)
13:35 Новый взгляд на доисторическую эпоху (Тайна пернатых драконов)
14:30 Монолог в 4-х частях. Николай Губенко (2-я часть)
15:00 Новости культуры
15:10 Звезды XXI века (Барбара Ханниган)
15:45 Пётр Вельяминов. Люди. Роли. Жизнь
16:15 Пешком… (Москва старообрядческая)
16:40 Ближний круг Бориса Константинова
17:35 Цвет времени (Эдгар Дега)
17:45 Наблюдатель
18:45 Лунные скитальцы
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Новый взгляд на доисторическую эпоху (Заря эры млекопитающих)
21:40 Абсолютный слух (Выпуск от 16 мая)
22:20 Пустая корона: Война Алой и Белой розы (3-я серия — «Генрих VI»)
23:10 Монолог в 4-х частях. Николай Губенко (3-я часть)
23:40 Новости культуры
00:00 Документальная камера (Варшава. Город как реконструкция чуда)
00:40 ХХ век ("Утренняя почта". Ведущие А. Ширвиндт и М. Державин. 1985)
01:40 Звезды XXI века (Бертран Шамайю)
02:35 Аббатство Корвей. Между небом и землей…
Телепрограмма на 16 мая 2018 на канале МАТЧ! ТВ 05:30 Несвободное падение
06:30 Звёзды футбола
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Футбол. Чемпионат Испании ("Бетис" — «Севилья»)
10:50 Футбольное столетие
11:20 Новости
11:30 Хоккей. Чемпионат мира. Трансляция из Дании (Швейцария — Франция)
13:50 Новости
13:55 Все на Матч!
14:25 Хоккей. Чемпионат мира. Трансляция из Дании (Россия — Швеция)
16:45 Новости
16:55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Прямая трансляция из Екатеринбурга (Россия — Таиланд)
18:55 Новости
19:00 Все на Матч!
20:00 География Сборной
20:30 Специальный репортаж (Лига Европы. Перед финалом)
21:00 Все на футбол!
21:40 Футбол. Лига Европы. Финал. Прямая трансляция из Франции ("Марсель" (Франция) — «Атлетико» (Испания))
23:40 Все на Матч!
00:15 Футбол. Чемпионат Испании ("Леванте" — «Барселона»)
02:05 Три недели, чтобы попасть в Дайтону
03:45 Профессиональный бокс. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе. Трансляция из Великобритании (Э. Джошуа — Дж. Паркер, А. Поветкин — Д. Прайс)
Телепрограмма на 16 мая 2018 на канале СТС 05:20 Ералаш
05:50 Музыка на Телепрограмма на 16 мая 2018 на канале СТС 06:00 Смешарики
06:35 Команда Турбо
07:00 Шоу мистера Пибоди и Шермана
07:25 Три кота
07:40 Том и Джерри
08:30 Премьера! «Кухня»
09:30 К-911 11:15 Дивергент
14:00 Ивановы-Ивановы
21:00 Премьера! «Девочки не сдаются»
22:00 Инсургент
00:15 Уральские пельмени (Лучшие номера)
00:30 Уральские пельмени (Любимое)
01:00 Девочки не сдаются
02:00 Тайна в их глазах
04:05 Это любовь
Телепрограмма на 16 мая 2018 на канале РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
11:00 Документальный проект
12:00 Информационная программа 112 12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112 16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112 19:30 Новости
20:00 Ангелы Чарли
21:45 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Прогулка
02:40 Самые шокирующие гипотезы
03:40 Тайны Чапман
04:40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
Телепрограмма на 16 мая 2018 на канале ТНТ 05:00 Comedy Woman (128-я серия)
06:00 ТНТ. Best (22-я серия)
06:30 ТНТ. Best (23-я серия)
07:00 ТНТ. Best (24-я серия)
07:30 ТНТ. Best (25-я серия)
08:00 ТНТ. Best (26-я серия)
08:30 ТНТ. Best (27-я серия)
09:00 Дом-2. Lite
10:15 Дом-2. Остров любви
11:30 Песни (38-я серия)
12:30 Большой завтрак (14-я серия)
13:00 Универ. Новая общага (164-я серия)
13:30 Универ. Новая общага (165-я серия)
14:00 Универ. Новая общага (166-я серия)
14:30 Универ. Новая общага (167-я серия)
15:00 Универ. Новая общага (168-я серия)
15:30 Универ. Новая общага (169-я серия)
16:00 Универ. Новая общага (170-я серия)
16:30 Универ. Новая общага (171-я серия)
17:00 Универ. Новая общага (172-я серия)
17:30 Универ. Новая общага (173-я серия)
18:00 Универ. Новая общага (174-я серия)
18:30 Универ. Новая общага (175-я серия)
19:00 Универ. Новая общага (176-я серия)
19:30 Улица (100-я серия)
20:00 СашаТаня (139-я серия)
20:30 СашаТаня (140-я серия)
21:00 Однажды в России (115-я серия)
22:00 Где логика? (71-я серия)
23:00 Дом-2. Город любви
00:00 Дом-2. После заката. Спецвключение
01:00 Песни (39-я серия)
02:00 Последователи (15-я серия)
03:00 Импровизация (18-я серия)
04:00 Импровизация (19-я серия)
Телепрограмма на 16 мая 2018 на канале Домашний
05:05 6 кадров
05:25 Джейми у себя дома (8-я и 9-я серии)
06:30 6 кадров
07:00 Понять. Простить (51-я серия — «Семейство»)
07:30 6 кадров
07:45 По делам несовершеннолетних (290-я и 840-я серии)
09:50 Давай разведёмся! (363-я и 403-я серии)
11:50 Тест на отцовство (80-я серия)
12:50 Понять. Простить (326-я серия — «Простить кукушку», 52-я серия — «Продажная любовь»)
13:55 Любить и ненавидеть. Шантаж (1-я — 4-я серии)
18:00 6 кадров
19:00 Брак по завещанию (5-я и 6-я серии)
21:00 Восток-Запад (31-я и 32-я серии)
23:00 Глухарь (29-я серия)
00:00 6 кадров
00:30 Глухарь (30-я серия)
01:30 Восток-Запад (29-я и 30-я серии)
03:30 Тест на отцовство (80-я серия)
04:30 Понять. Простить (326-я серия — «Простить кукушку»)
попкорнnews