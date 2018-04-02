Телепрограмма на сегодня, 3 апреля 2018, для всех каналов

Попкорнnews.ru предлагает узнать, что покажут российские каналы по телевизору сегодня, 3 апреля 2018, во вторник.

Телепрограмма на 3 апреля 2018 на Первом канале

05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:15 Контрольная закупка

09:50 Жить здорово!

10:55 Модный приговор

12:00 Новости с субтитрами

12:15 Время покажет

15:00 Новости с субтитрами

15:15 Давай поженимся!

16:00 Мужское / Женское

17:00 Время покажет

18:00 Вечерние новости с субтитрами

18:25 Время покажет

18:50 На самом деле

19:50 Пусть говорят

21:00 Время

21:35 Тот, кто читает мысли (Менталист) (11-я и 12-я серии)

23:30 Вечерний Ургант

00:00 Секретарша (3-я и 4-я серии)

02:00 Роман с камнем

03:00 Новости

03:05 Роман с камнем

04:10 Контрольная закупка

Телепрограмма на 3 апреля 2018 на России 1 05:00Утро России

09:00 Вести

09:15Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:40 Вести. Местное время

12:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым

13:0060 минут

14:00 Вести

14:40 Вести. Местное время

15:00 Тайны следствия-14 ("Сердечная недостаточность", 1-я серия)

16:00 Тайны следствия-14 ("Сердечная недостаточность", 2-я серия)

17:00 Вести

17:40 Вести. Местное время

19:0060 минут

20:00 Вести

20:45 Вести. Местное время

21:00 Одна жизнь на двоих (11-я серия)

22:10 Одна жизнь на двоих (12-я серия)

01:50 Неподкупный (3-я серия)

02:50 Неподкупный (4-я серия)

Телепрограмма на 3 апреля 2018 на НТВ

05:00 Супруги ("Самосуд", «Отцы и дети»)

06:00 Сегодня

06:05 Супруги ("Самосуд", «Отцы и дети»)

07:00 Деловое утро НТВ 09:00 Мухтар. Новый след (Кавалер)

10:00 Сегодня

10:25 Братаны (4-я — 6-я серии)

13:00 Сегодня

13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:30 Место встречи

17:20ДНК

18:15 Морские дьяволы. Северные рубежи ("Несчастный случай", 1-я и 2-я серии)

19:00 Сегодня

19:40 Морские дьяволы. Северные рубежи ("Несчастный случай", 1-я и 2-я серии)

21:00 Живой (3-я и 4-я серии)

23:00 Итоги дня 23:30 Неподсудные (3-я и 4-я серии)

01:15 Место встречи

03:10 Квартирный вопрос

04:15Час Волкова (Встретимся на небесах)

Телепрограмма на 3 апреля 2018 на ТВ Центр

05:50 Петровка, 38 06:00 Настроение

08:10 Доктор И… (Стоп отёк)

08:45 Непридуманная история

11:30 События

11:50 Петровка, 38 12:05 Коломбо (Фатальный выстрел)

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Пуаро Агаты Кристи ("Похищение премьер-министра". «Приключение „Звезды Запада“)

17:00 Естественный отбор (Сельдь атлантическая филе кусочки)

17:50 Осколки счастья (3-я серия)

18:43Осколки счастья (4-я серия)

19:40 События

20:00 Петровка, 38 20:20Право голоса

22:00 События

22:30 Осторожно, мошенники! (Помогите, чем можете!)

00:00 События. 25 -й час 00:35 Хроники московского быта. Любовь без штампа

01:25 Брежнев, которого мы не знали (Фильм 1-й — „Бюллетень для Брежнева“)

02:20Тень у пирса

04:00 Инспектор Льюис (Музыка, за которую стоит умереть)

Телепрограмма на 3 апреля 2018 на канале Культура

06:30 Новости культуры

06:35 Легенды мирового кино (Брижит Бардо)

07:00 Новости культуры

07:05 Пешком… (Балтика прибрежная)

07:30 Новости культуры

07:35 Правила жизни

08:00 Новости культуры

08:05Я буду рядом (1-я серия)

09:00 Национальный парк Дурмитор. Горы и водоёмы Черногории

09:15 Проповедники. Митрополит Антоний Сурожский

09:40 Главная роль

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10ХХ век (»Терем-теремок. Сказка для взрослых". 1971)

12:15 Гений

14:30 Иерусалимские оливки

15:00 Новости культуры

15:10 Соната №2 для фортепиано. Концерт №1 для фортепиано с оркестром. Андрей Коробейников, Владимир Понькин и симфонический оркестр т (Андрей Коробейников)

16:10Эрмитаж (Денарий Кесаря)

16:40 2 Верник 2 (Выпуск от 2 апреля)

17:30 Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня

17:45 Наблюдатель

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни (Выпуск от 3 апреля)

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Ключ к разгадке древних сокровищ (Карта сокровищ Мёртвого моря)

21:30 Проповедники. Епископ Василий Родзянко

22:00 Искусственный отбор (Выпуск от 3 апреля)

22:40 Я буду рядом (2-я серия)

23:40 Новости культуры

00:00"Тем временем" с Александром Архангельским (Энергетическая революция)

00:40 ХХ век ("Терем-теремок. Сказка для взрослых". 1971)

01:45 Соната №2 для фортепиано. Концерт №1 для фортепиано с оркестром. Андрей Коробейников, Владимир Понькин и симфонический оркестр т (Андрей Коробейников)

02:50 Рафаэль

Телепрограмма на 3 апреля 2018 на канале Матч ТВ 06:30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины. Прямая трансляция из США (Россия — Норвегия)

07:30 Новости

07:35 Все на Матч!

09:25 Новости

09:30 Футбольное столетие

10:00 Тотальный футбол

11:00 Смешанные единоборства. Fight Nights Global 85. Трансляция из Москвы (Р. Копылов — А. Алиханов. Р. Пальярес — А. Хизриев)

12:00 Новости

12:05 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Ханты-Мансийска

13:45 Новости

13:50 Все на Матч!

14:35 Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Ханты-Мансийска

15:35 Все на Матч!

16:00 Десятка!

16:20Новости

16:25 Континентальный вечер

16:55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». Прямая трансляция

19:25 Новости

19:30 Все на Матч!

20:25 Россия футбольная

20:55 Новости

21:00 Все на футбол!

23:40 Все на Матч!

00:10 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины. Трансляция из США (Россия — Норвегия)

02:10Футбол. Чемпионат Италии ("Удинезе" — «Фиорентина»)

04:10 Высшая лига

04:40 Бег — это свобода

Телепрограмма на 3 апреля 2018 на канале СТС 06:00 Смешарики

06:20Новаторы

06:40 Команда Турбо

07:30 Три кота

07:45 Шоу мистера Пибоди и Шермана

08:10 Том и Джерри

09:00Шоу «Уральских пельменей»

09:45 Мстители. Эра Альтрона

12:30 Кухня

17:00 Воронины

19:00 Ивановы-Ивановы

20:00 Премьера! «Ивановы-Ивановы»

21:00 Премьера! «Улётный экипаж»

22:00 Бросок кобры-2 00:05Шоу «Уральских пельменей»

00:30 Восьмидесятые

01:30 Реальная белка

03:05 Выжить после

Телепрограмма на 3 апреля 2018 на канале Рен ТВ

06:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00"Военная тайна" с Игорем Прокопенко (2-я часть)

11:00 Документальный проект

12:00 Информационная программа 112 12:30 Новости

14:00 Призрачный гонщик

16:00 Информационная программа 112 16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112 19:30 Новости

20:00 Призрачный гонщик: Дух мщения

21:40 Водить по-русски

23:00 Новости

23:25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Спартак: Возмездие (5-я и 6-я серии)

02:30 Самые шокирующие гипотезы

03:30 Тайны Чапман

04:30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

Телепрограмма на 3 апреля 2018 на канале ТНТ 05:15Comedy Woman (140 -я серия)

06:00 ТНТ. Best (5-я серия)

06:30 ТНТ. Best (6-я серия)

07:00 ТНТ. Best (7-я серия)

07:30 ТНТ. Best (8-я серия)

08:00 ТНТ. Best (9-я серия)

08:30 ТНТ. Best (10-я серия)

09:00 Дом-2. Lite

10:15 Дом-2. Остров любви

11:30 Перезагрузка (288-я серия)

12:30 СашаТаня (94-я серия)

13:00 СашаТаня (95-я серия)

13:30 СашаТаня (96-я серия)

14:00 СашаТаня (97-я серия)

14:30 Комеди Клаб (431-я серия)

15:00 Комеди Клаб (432-я серия)

16:00 Комеди Клаб (433-я серия)

17:00 Комеди Клаб (434-я серия)

18:00 Комеди Клаб (435 -я серия)

19:00 Комеди Клаб (531-я серия)

19:30 Комеди Клаб (531-я серия)

20:00Универ (318-я серия)

20:30 Универ (319-я серия)

21:00 Импровизация (79-я серия)

22:00 Студия Союз (23-я серия)

23:00 Дом-2. Остров любви

00:00 Дом-2. После заката. Спецвключение

01:00Улица (66-я серия)

01:30 Улица (67-я серия)

02:00Улица (68-я серия)

02:30 Улица (69-я серия)

03:00Улица (70-я серия)

03:30 День Святого Валентина

Телепрограмма на 3 апреля 2018 на канале Домашний

05:25 6 кадров

06:00 Жить вкусно с Джейми Оливером (1-я серия)

06:30 Понять. Простить (282-я серия, 36-я серия — «Вторая попытка»)

07:30 По делам несовершеннолетних (265-я и 817-я серии)

09:25 Давай разведёмся! (225 -я и 334-я серии)

11:25 Тест на отцовство (94-я серия)

12:20Понять. Простить (283-я и 284-я серии, 37-я серия)

14:00 Нахалка (1-я — 4-я серии)

18:006 кадров

19:00 Женский доктор-2 (33-я и 34-я серии)

20:55 Восток-Запад (11-я и 12-я серии)

22:55 Проводница (7-я серия — «Жизнь сначала»)

23:55 6 кадров

00:30 Сватьи (11-я и 12-я серии)

02:25 Восток-Запад (11-я и 12-я серии)

04:25 Тест на отцовство (94-я серия) попкорнnews