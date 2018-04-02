Телепрограмма на сегодня, 3 апреля 2018, для всех каналов 

Попкорнnews.ru предлагает узнать, что покажут российские каналы по телевизору сегодня, 3 апреля 2018, во вторник.
Телепрограмма на 3 апреля 2018 на Первом канале
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 Жить здорово!
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Время покажет
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Давай поженимся!
16:00 Мужское / Женское
17:00 Время покажет
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:25 Время покажет
18:50 На самом деле
19:50 Пусть говорят
21:00 Время
21:35 Тот, кто читает мысли (Менталист) (11-я и 12-я серии)
23:30 Вечерний Ургант
00:00 Секретарша (3-я и 4-я серии)
02:00 Роман с камнем
03:00 Новости
03:05 Роман с камнем
04:10 Контрольная закупка
Телепрограмма на 3 апреля 2018 на России 1 05:00Утро России
09:00 Вести
09:15Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное время
12:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым
13:0060 минут
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное время
15:00 Тайны следствия-14 ("Сердечная недостаточность", 1-я серия)
16:00 Тайны следствия-14 ("Сердечная недостаточность", 2-я серия)
17:00 Вести
17:40 Вести. Местное время
18:00 Андрей Малахов. Прямой эфир
19:0060 минут
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Одна жизнь на двоих (11-я серия)
22:10 Одна жизнь на двоих (12-я серия)
23:15 Вечер с Владимиром Соловьёвым
01:50 Неподкупный (3-я серия)
02:50 Неподкупный (4-я серия)
Телепрограмма на 3 апреля 2018 на НТВ
05:00 Супруги ("Самосуд", «Отцы и дети»)
06:00 Сегодня
06:05 Супруги ("Самосуд", «Отцы и дети»)
07:00 Деловое утро НТВ 09:00 Мухтар. Новый след (Кавалер)
10:00 Сегодня
10:25 Братаны (4-я — 6-я серии)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:30 Место встречи
17:20ДНК
18:15 Морские дьяволы. Северные рубежи ("Несчастный случай", 1-я и 2-я серии)
19:00 Сегодня
19:40 Морские дьяволы. Северные рубежи ("Несчастный случай", 1-я и 2-я серии)
21:00 Живой (3-я и 4-я серии)
23:00 Итоги дня 23:30 Неподсудные (3-я и 4-я серии)
01:15 Место встречи
03:10 Квартирный вопрос
04:15Час Волкова (Встретимся на небесах)
Телепрограмма на 3 апреля 2018 на ТВ Центр
05:50 Петровка, 38 06:00 Настроение
08:10 Доктор И… (Стоп отёк)
08:45 Непридуманная история
10:35 Татьяна Доронина. Легенда вопреки
11:30 События
11:50 Петровка, 38 12:05 Коломбо (Фатальный выстрел)
13:35 Мой герой (Иван Охлобыстин)
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Пуаро Агаты Кристи ("Похищение премьер-министра". «Приключение „Звезды Запада“)
17:00 Естественный отбор (Сельдь атлантическая филе кусочки)
17:50 Осколки счастья (3-я серия)
18:43Осколки счастья (4-я серия)
19:40 События
20:00 Петровка, 38 20:20Право голоса
22:00 События
22:30 Осторожно, мошенники! (Помогите, чем можете!)
23:05Удар властью. Надежда Савченко
00:00 События. 25 -й час 00:35 Хроники московского быта. Любовь без штампа
01:25 Брежнев, которого мы не знали (Фильм 1-й — „Бюллетень для Брежнева“)
02:20Тень у пирса
04:00 Инспектор Льюис (Музыка, за которую стоит умереть)
Телепрограмма на 3 апреля 2018 на канале Культура
06:30 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино (Брижит Бардо)
07:00 Новости культуры
07:05 Пешком… (Балтика прибрежная)
07:30 Новости культуры
07:35 Правила жизни
08:00 Новости культуры
08:05Я буду рядом (1-я серия)
09:00 Национальный парк Дурмитор. Горы и водоёмы Черногории
09:15 Проповедники. Митрополит Антоний Сурожский
09:40 Главная роль
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10ХХ век (»Терем-теремок. Сказка для взрослых". 1971)
12:15 Гений
12:45 Сати. Нескучная классика… (Со Светланой Крючковой)
13:25 Фаина Раневская и Ростислав Плятт в спектакле «Дальше — тишина…» (2-я часть)
14:30 Иерусалимские оливки
15:00 Новости культуры
15:10 Соната №2 для фортепиано. Концерт №1 для фортепиано с оркестром. Андрей Коробейников, Владимир Понькин и симфонический оркестр т (Андрей Коробейников)
16:10Эрмитаж (Денарий Кесаря)
16:40 2 Верник 2 (Выпуск от 2 апреля)
17:30 Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня
17:45 Наблюдатель
18:45 Юрий Завадский — любимый и любящий
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни (Выпуск от 3 апреля)
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Ключ к разгадке древних сокровищ (Карта сокровищ Мёртвого моря)
21:30 Проповедники. Епископ Василий Родзянко
22:00 Искусственный отбор (Выпуск от 3 апреля)
22:40 Я буду рядом (2-я серия)
23:40 Новости культуры
00:00"Тем временем" с Александром Архангельским (Энергетическая революция)
00:40 ХХ век ("Терем-теремок. Сказка для взрослых". 1971)
01:45 Соната №2 для фортепиано. Концерт №1 для фортепиано с оркестром. Андрей Коробейников, Владимир Понькин и симфонический оркестр т (Андрей Коробейников)
02:50 Рафаэль
Телепрограмма на 3 апреля 2018 на канале Матч ТВ 06:30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины. Прямая трансляция из США (Россия — Норвегия)
07:30 Новости
07:35 Все на Матч!
09:25 Новости
09:30 Футбольное столетие
10:00 Тотальный футбол
11:00 Смешанные единоборства. Fight Nights Global 85. Трансляция из Москвы (Р. Копылов — А. Алиханов. Р. Пальярес — А. Хизриев)
12:00 Новости
12:05 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Ханты-Мансийска
13:45 Новости
13:50 Все на Матч!
14:35 Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Ханты-Мансийска
15:35 Все на Матч!
16:00 Десятка!
16:20Новости
16:25 Континентальный вечер
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». Прямая трансляция
19:25 Новости
19:30 Все на Матч!
20:25 Россия футбольная
20:55 Новости
21:00 Все на футбол!
21:35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. Прямая трансляция ("Ювентус" (Италия) — "Реал" (Мадрид, Испания))
23:40 Все на Матч!
00:10 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины. Трансляция из США (Россия — Норвегия)
02:10Футбол. Чемпионат Италии ("Удинезе" — «Фиорентина»)
04:10 Высшая лига
04:40 Бег — это свобода
Телепрограмма на 3 апреля 2018 на канале СТС 06:00 Смешарики
06:20Новаторы
06:40 Команда Турбо
07:30 Три кота
07:45 Шоу мистера Пибоди и Шермана
08:10 Том и Джерри
09:00Шоу «Уральских пельменей»
09:45 Мстители. Эра Альтрона
12:30 Кухня
17:00 Воронины
19:00 Ивановы-Ивановы
20:00 Премьера! «Ивановы-Ивановы»
21:00 Премьера! «Улётный экипаж»
22:00 Бросок кобры-2 00:05Шоу «Уральских пельменей»
00:30 Восьмидесятые
01:30 Реальная белка
03:05 Выжить после
Телепрограмма на 3 апреля 2018 на канале Рен ТВ
05:00"Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко
06:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00"Военная тайна" с Игорем Прокопенко (2-я часть)
11:00 Документальный проект
12:00 Информационная программа 112 12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Призрачный гонщик
16:00 Информационная программа 112 16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112 19:30 Новости
20:00 Призрачный гонщик: Дух мщения
21:40 Водить по-русски
23:00 Новости
23:25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Спартак: Возмездие (5-я и 6-я серии)
02:30 Самые шокирующие гипотезы
03:30 Тайны Чапман
04:30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
Телепрограмма на 3 апреля 2018 на канале ТНТ 05:15Comedy Woman (140 -я серия)
06:00 ТНТ. Best (5-я серия)
06:30 ТНТ. Best (6-я серия)
07:00 ТНТ. Best (7-я серия)
07:30 ТНТ. Best (8-я серия)
08:00 ТНТ. Best (9-я серия)
08:30 ТНТ. Best (10-я серия)
09:00 Дом-2. Lite
10:15 Дом-2. Остров любви
11:30 Перезагрузка (288-я серия)
12:30 СашаТаня (94-я серия)
13:00 СашаТаня (95-я серия)
13:30 СашаТаня (96-я серия)
14:00 СашаТаня (97-я серия)
14:30 Комеди Клаб (431-я серия)
15:00 Комеди Клаб (432-я серия)
16:00 Комеди Клаб (433-я серия)
17:00 Комеди Клаб (434-я серия)
18:00 Комеди Клаб (435 -я серия)
19:00 Комеди Клаб (531-я серия)
19:30 Комеди Клаб (531-я серия)
20:00Универ (318-я серия)
20:30 Универ (319-я серия)
21:00 Импровизация (79-я серия)
22:00 Студия Союз (23-я серия)
23:00 Дом-2. Остров любви
00:00 Дом-2. После заката. Спецвключение
01:00Улица (66-я серия)
01:30 Улица (67-я серия)
02:00Улица (68-я серия)
02:30 Улица (69-я серия)
03:00Улица (70-я серия)
03:30 День Святого Валентина
Телепрограмма на 3 апреля 2018 на канале Домашний
05:25 6 кадров
06:00 Жить вкусно с Джейми Оливером (1-я серия)
06:30 Понять. Простить (282-я серия, 36-я серия — «Вторая попытка»)
07:30 По делам несовершеннолетних (265-я и 817-я серии)
09:25 Давай разведёмся! (225 -я и 334-я серии)
11:25 Тест на отцовство (94-я серия)
12:20Понять. Простить (283-я и 284-я серии, 37-я серия)
14:00 Нахалка (1-я — 4-я серии)
18:006 кадров
19:00 Женский доктор-2 (33-я и 34-я серии)
20:55 Восток-Запад (11-я и 12-я серии)
22:55 Проводница (7-я серия — «Жизнь сначала»)
23:55 6 кадров
00:30 Сватьи (11-я и 12-я серии)
02:25 Восток-Запад (11-я и 12-я серии)
04:25 Тест на отцовство (94-я серия) попкорнnews