Телепрограмма на сегодня, 7 июня 2018, для всех каналов

Попкорнnews.ru предлагает узнать, что покажут российские каналы по телевизору сегодня, 7 июня 2018, в четверг.

Телепрограмма на 7 июня 2018 на Первом канале

05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:15 Контрольная закупка

09:50 Жить здорово!

10:55 Время покажет

15:00 Новости с субтитрами

15:15 Время покажет

18:00 Вечерние новости с субтитрами

18:25 Время покажет

18:50 На самом деле

19:50 Пусть говорят

21:00 Время

22:00 Бывшие (7-я и 8-я серии)

00:00 Господа-товарищи (15-я и 16-я серии — «Марафет»)

02:00 Модный приговор

03:00 Новости

03:05 Давай поженимся!

03:55 Мужское / Женское

Телепрограмма на 7 июня 2018 на канале Россия 1 05:00 Утро России

09:00 Вести

09:15 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

12:00 Прямая линия с Владимиром Путиным

15:00 60 минут

17:00 Вести

19:00 60 минут

20:00 Вести

21:00 Путешествие к центру души (8-я — 10-я серии)

02:05 Склифосовский (11-я серия)

03:00 Склифосовский (12-я серия)

03:55 Судьба человека с Борисом Корчевниковым

Телепрограмма на 7 июня 2018 на канале НТВ

05:00 Дорожный патруль-4 ("Легкие деньги", «Недетские забавы»)

06:00 Сегодня

06:05 Дорожный патруль-4 ("Легкие деньги", «Недетские забавы»)

07:00 Деловое утро НТВ 09:00 Мухтар. Новый след (Журнал)

10:00 Сегодня

10:20 Суд присяжных

11:20 Лесник ("Чужие игры", 1-я и 2-я серии)

13:00 Сегодня

13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:30 Место встречи

17:20 ДНК 18:15 Реакция

19:00 Сегодня

19:40 Морские дьяволы. Смерч-2 ("Жатва", 1-я и 2-я серии)

21:30 Мельник (15-я и 16-я серии)

00:30 Место встречи

02:30 Поедем, поедим!

03:05 ППС-2 ("Захват", «Золотые руки»)

Телепрограмма на 7 июня 2018 на канале ТВ Центр

06:00 Настроение

08:00 Доктор И… (Возраст — здоровью не помеха)

08:35 Сердца трех

11:30 События

11:50 Коломбо (Бабочка в серых тонах)

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Пуаро Агаты Кристи (Слоны не забывают)

17:00 Естественный отбор (Какао-порошок без сахара)

17:50 Парфюмерша-3 (3-я серия)

18:44Парфюмерша-3 (4-я серия)

19:40 События

20:00 Петровка, 38 20:20 Право голоса

22:00 События

22:30 10 самых… (Звёздные жертвы домогательств)

23:05 Преступления, которых не было

00:00 События. 25-й час 00:35 Хроники московского быта. Молодой муж 01:25 Март-53. Чекистские игры

02:15 Коломбо (Бабочка в серых тонах)

04:05 Пуаро Агаты Кристи (Слоны не забывают)

Телепрограмма на 7 июня 2018 на канале Культура

06:30 Новости культуры

07:00 Новости культуры

07:05 Пешком… (Москва эмигрантская)

07:30 Новости культуры

07:35 А. С. Пушкин. Тысяча строк о любви

08:00 Новости культуры

08:10 Следователь Тихонов (7-я серия)

09:00 Голландцы в России. Окно из Европы

09:40 Главная роль

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

12:10 Вологодские мотивы

12:20 Полярный гамбит. Драма в тени легенды

13:00 Абсолютный слух (Выпуск от 27 сентября 2017 года)

13:40 Ключ к разгадке древних сокровищ (3-я серия — «Десять казней египетских»)

14:30 Космическая одиссея. XXI век (3-я серия — «Homo futurus»)

15:00 Новости культуры

16:55 Пряничный домик (Узоры Узбекистана)

17:25 Линия жизни (Шалва Амонашвили)

18:30 Наблюдатель

19:30 Новости культуры

20:05 Правила жизни (Выпуск от 7 июня)

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Ключ к разгадке древних сокровищ (4-я серия — «Болотные люди»)

21:35 Энигма (Клайв Гиллинсон)

22:20 Следователь Тихонов (8-я серия)

23:40 Новости культуры

00:00 ХХ век ("Георгий Товстоногов. Жить, думать, чувствовать, любить…". Документальный фильм (Лентелефильм, 1988))

01:00 Черные дыры. Белые пятна (Выпуск от 12 октября 2017 года)

02:25 Три тайны адвоката Плевако

Телепрограмма на 7 июня 2018 на канале МАТЧ! ТВ 06:30 Дорога в Россию

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:50 Новости

08:55 Футбол. Товарищеский матч (Норвегия — Панама)

10:55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Прямая трансляция из Китая (Россия — Бразилия)

12:55 Новости

13:00 Все на Матч!

13:30 Футбол. Чемпионат Испании

15:20 Новости

15:30 Все на Матч!

16:00 Дорога в Россию

16:30 Футбол. Товарищеский матч (Бельгия — Египет)

18:30 Специальный репортаж (Мундиаль. Наши соперники. Уругвай)

18:50 Новости

19:00 Наши на ЧМ-2002

20:00 Лица ЧМ-2018

20:05 Новости

20:10 Все на Матч!

20:40 Вэлкам ту Раша

21:10 Все на футбол!

21:55 Футбол. Товарищеский матч. Прямая трансляция (Англия — Коста-Рика)

23:55 Все на Матч!

00:25 Профессиональный бокс. Итоги мая 00:55 Несвободное падение

01:55 Футбол. Товарищеский матч. Прямая трансляция (Уругвай — Узбекистан)

03:55 Мистер Кальзаге

Телепрограмма на 7 июня 2018 на канале СТС 05:05 Ералаш

05:50 Музыка на Телепрограмма на 7 июня 2018 на канале СТС 06:00 Смешарики

06:35 Команда Турбо

07:00 Шоу мистера Пибоди и Шермана

07:25 Три кота

07:40 Том и Джерри

08:30 Кухня

09:30 Уральские пельмени (Любимое)

09:50 Дети шпионов-2. Остров несбывшихся надежд

11:55 Люди Икс: Последняя битва

14:00 Мамочки

21:00 Впервые на СТС! «Люди Икс: Первый класс»

23:30 Премьера! «Девочки не сдаются»

00:30 Уральские пельмени (Любимое)

01:00 Хроники Хуаду: Лезвие розы

03:05 Девочки не сдаются

04:05 Это любовь

Телепрограмма на 7 июня 2018 на канале РЕН ТВ

06:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

12:00 Информационная программа 112 12:30 Новости

14:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112 16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112 19:30 Новости

20:00 Враг государства

22:30 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 «10 000 лет до н.э.».

02:20 Самые шокирующие гипотезы

03:20 Тайны Чапман

04:15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

Телепрограмма на 7 июня 2018 на канале ТНТ 05:00 Где логика? (6-я серия)

06:00 ТНТ. Best (6-я серия)

06:30 ТНТ. Best (7-я серия)

07:00 ТНТ. Best (8-я серия)

07:30 ТНТ. Best (9-я серия)

08:00 ТНТ. Best (10-я серия)

08:30 ТНТ. Best (11-я серия)

09:00 Дом-2. Lite

10:15 Дом-2. Остров любви

11:30 Реальные пацаны (117-я серия — «Влюбленная покупательница»)

12:00 Реальные пацаны (118-я серия — «Караоке»)

12:30 Реальные пацаны (119-я серия — «Одноклассники»)

13:00 Реальные пацаны (120-я серия — «Культурный отдых»)

13:30 Реальные пацаны (121-я серия)

14:00 Реальные пацаны (122-я серия — «Прощальный секс»)

14:30 Реальные пацаны (123-я серия — «Красота по-пермски»)

15:00 Реальные пацаны (124-я серия — «Мага»)

15:30 Реальные пацаны (125-я серия — «Пари»)

16:00 Реальные пацаны (126-я серия — «Беги, Коля, беги!»)

16:30 Реальные пацаны (127-я серия — «Мужское воспитание»)

17:00 Реальные пацаны (128-я серия — «Ноутбук»)

17:30 Реальные пацаны (129-я серия — «День рождения Эдика»)

18:00 Реальные пацаны (130-я серия — «Хэллоуин»)

18:30 Реальные пацаны (131-я серия — «Не забывай свои корни»)

19:00 Реальные пацаны (132-я серия — «Почтальон всегда звонит дважды»)

19:30 Улица (113-я серия)

20:00 Физрук (69-я серия)

20:30 Физрук (72-я серия)

21:00 Студия Союз (39-я серия)

22:00 Импровизация (72-я серия)

23:00 Дом-2. Город любви

00:00 Дом-2. После заката. Спецвключение

01:00 Я — Зомби (12-я серия — «Мёртвая крыса, живая крыса, рыжая крыса, белая крыса»)

01:55 THT-Club

02:00 Импровизация (7-я серия)

03:00 Импровизация (8-я серия)

04:00 Где логика? (7-я серия)

Телепрограмма на 7 июня 2018 на канале Домашний

05:30 Джейми: обед за 15 минут (25-я и 26-я серии)

06:30 6 кадров

07:00 Понять. Простить (64-я серия — «Обуза»)

07:30 По делам несовершеннолетних (313-я и 314-я серии)

09:35 Давай разведёмся! (115-я и 248-я серии)

11:35 Тест на отцовство (93-я серия)

12:35 Понять. Простить (345-я серия — «Кровать с балдахином», 346-я серия — «Странная женщина»)

13:40 Понять. Простить (65-я серия — «Тайна прошлого»)

14:10 Жёны на тропе войны

18:00 6 кадров

19:00 Женщина-зима

22:45 Глухарь. Продолжение (51-я серия — «Холодная война»)

23:40 6 кадров

00:30 Глухарь. Продолжение (52-я серия -"За что?")

01:30 Понять. Простить (345-я серия — «Кровать с балдахином», 346-я серия — «Странная женщина»)

02:35 Доживём до понедельника

04:40 Красивая старость (1-я серия)

попкорнnews