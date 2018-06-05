Телепрограмма на сегодня, 7 июня 2018, для всех каналов 

Попкорнnews.ru предлагает узнать, что покажут российские каналы по телевизору сегодня, 7 июня 2018, в четверг.
Телепрограмма на 7 июня 2018 на Первом канале
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 Жить здорово!
10:55 Время покажет
12:00 Прямая линия с Владимиром Путиным
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Время покажет
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:25 Время покажет
18:50 На самом деле
19:50 Пусть говорят
21:00 Время
22:00 Бывшие (7-я и 8-я серии)
00:00 Господа-товарищи (15-я и 16-я серии — «Марафет»)
02:00 Модный приговор
03:00 Новости
03:05 Давай поженимся!
03:55 Мужское / Женское
Телепрограмма на 7 июня 2018 на канале Россия 1 05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
12:00 Прямая линия с Владимиром Путиным
15:00 60 минут
17:00 Вести
18:00 Андрей Малахов. Прямой эфир
19:00 60 минут
20:00 Вести
21:00 Путешествие к центру души (8-я — 10-я серии)
23:20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Склифосовский (11-я серия)
03:00 Склифосовский (12-я серия)
03:55 Судьба человека с Борисом Корчевниковым
Телепрограмма на 7 июня 2018 на канале НТВ
05:00 Дорожный патруль-4 ("Легкие деньги", «Недетские забавы»)
06:00 Сегодня
06:05 Дорожный патруль-4 ("Легкие деньги", «Недетские забавы»)
07:00 Деловое утро НТВ 09:00 Мухтар. Новый след (Журнал)
10:00 Сегодня
10:20 Суд присяжных
11:20 Лесник ("Чужие игры", 1-я и 2-я серии)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:30 Место встречи
17:20 ДНК 18:15 Реакция
19:00 Сегодня
19:40 Морские дьяволы. Смерч-2 ("Жатва", 1-я и 2-я серии)
21:30 Мельник (15-я и 16-я серии)
23:30 Итоги дня 00:00 Захар Прилепин. Уроки русского
00:30 Место встречи
02:30 Поедем, поедим!
03:05 ППС-2 ("Захват", «Золотые руки»)
Телепрограмма на 7 июня 2018 на канале ТВ Центр
06:00 Настроение
08:00 Доктор И… (Возраст — здоровью не помеха)
08:35 Сердца трех
10:45 Александр Михайлов. Я боролся с любовью
11:30 События
11:50 Коломбо (Бабочка в серых тонах)
13:40 Мой герой (Илона Броневицкая)
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Пуаро Агаты Кристи (Слоны не забывают)
17:00 Естественный отбор (Какао-порошок без сахара)
17:50 Парфюмерша-3 (3-я серия)
18:44Парфюмерша-3 (4-я серия)
19:40 События
20:00 Петровка, 38 20:20 Право голоса
22:00 События
22:30 10 самых… (Звёздные жертвы домогательств)
23:05 Преступления, которых не было
00:00 События. 25-й час 00:35 Хроники московского быта. Молодой муж 01:25 Март-53. Чекистские игры
02:15 Коломбо (Бабочка в серых тонах)
04:05 Пуаро Агаты Кристи (Слоны не забывают)
Телепрограмма на 7 июня 2018 на канале Культура
06:30 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино (Эраст Гарин)
07:00 Новости культуры
07:05 Пешком… (Москва эмигрантская)
07:30 Новости культуры
07:35 А. С. Пушкин. Тысяча строк о любви
08:00 Новости культуры
08:10 Следователь Тихонов (7-я серия)
09:00 Голландцы в России. Окно из Европы
09:40 Главная роль
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХХ век ("Георгий Товстоногов. Жить, думать, чувствовать, любить…". Документальный фильм (Лентелефильм, 1988))
12:10 Вологодские мотивы
12:20 Полярный гамбит. Драма в тени легенды
13:00 Абсолютный слух (Выпуск от 27 сентября 2017 года)
13:40 Ключ к разгадке древних сокровищ (3-я серия — «Десять казней египетских»)
14:30 Космическая одиссея. XXI век (3-я серия — «Homo futurus»)
15:00 Новости культуры
15:10 Легенды балета ХХ века (Серж Лифарь. Мусагет)
16:55 Пряничный домик (Узоры Узбекистана)
17:25 Линия жизни (Шалва Амонашвили)
18:30 Наблюдатель
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль (Дмитрий Илларионов)
20:05 Правила жизни (Выпуск от 7 июня)
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Ключ к разгадке древних сокровищ (4-я серия — «Болотные люди»)
21:35 Энигма (Клайв Гиллинсон)
22:20 Следователь Тихонов (8-я серия)
23:10 Сергей Маковецкий. В игре! (4-я серия)
23:40 Новости культуры
00:00 ХХ век ("Георгий Товстоногов. Жить, думать, чувствовать, любить…". Документальный фильм (Лентелефильм, 1988))
01:00 Черные дыры. Белые пятна (Выпуск от 12 октября 2017 года)
01:40 Два рояля. Дмитрий Алексеев и Николай Демиденко
02:25 Три тайны адвоката Плевако
Телепрограмма на 7 июня 2018 на канале МАТЧ! ТВ 06:30 Дорога в Россию
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:50 Новости
08:55 Футбол. Товарищеский матч (Норвегия — Панама)
10:55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Прямая трансляция из Китая (Россия — Бразилия)
12:55 Новости
13:00 Все на Матч!
13:30 Футбол. Чемпионат Испании
15:20 Новости
15:30 Все на Матч!
16:00 Дорога в Россию
16:30 Футбол. Товарищеский матч (Бельгия — Египет)
18:30 Специальный репортаж (Мундиаль. Наши соперники. Уругвай)
18:50 Новости
19:00 Наши на ЧМ-2002
20:00 Лица ЧМ-2018
20:05 Новости
20:10 Все на Матч!
20:40 Вэлкам ту Раша
21:10 Все на футбол!
21:55 Футбол. Товарищеский матч. Прямая трансляция (Англия — Коста-Рика)
23:55 Все на Матч!
00:25 Профессиональный бокс. Итоги мая 00:55 Несвободное падение
01:55 Футбол. Товарищеский матч. Прямая трансляция (Уругвай — Узбекистан)
03:55 Мистер Кальзаге
Телепрограмма на 7 июня 2018 на канале СТС 05:05 Ералаш
05:50 Музыка на Телепрограмма на 7 июня 2018 на канале СТС 06:00 Смешарики
06:35 Команда Турбо
07:00 Шоу мистера Пибоди и Шермана
07:25 Три кота
07:40 Том и Джерри
08:30 Кухня
09:30 Уральские пельмени (Любимое)
09:50 Дети шпионов-2. Остров несбывшихся надежд
11:55 Люди Икс: Последняя битва
14:00 Мамочки
21:00 Впервые на СТС! «Люди Икс: Первый класс»
23:30 Премьера! «Девочки не сдаются»
00:30 Уральские пельмени (Любимое)
01:00 Хроники Хуаду: Лезвие розы
03:05 Девочки не сдаются
04:05 Это любовь
Телепрограмма на 7 июня 2018 на канале РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
12:00 Информационная программа 112 12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112 16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112 19:30 Новости
20:00 Враг государства
22:30 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 «10 000 лет до н.э.».
02:20 Самые шокирующие гипотезы
03:20 Тайны Чапман
04:15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
Телепрограмма на 7 июня 2018 на канале ТНТ 05:00 Где логика? (6-я серия)
06:00 ТНТ. Best (6-я серия)
06:30 ТНТ. Best (7-я серия)
07:00 ТНТ. Best (8-я серия)
07:30 ТНТ. Best (9-я серия)
08:00 ТНТ. Best (10-я серия)
08:30 ТНТ. Best (11-я серия)
09:00 Дом-2. Lite
10:15 Дом-2. Остров любви
11:30 Реальные пацаны (117-я серия — «Влюбленная покупательница»)
12:00 Реальные пацаны (118-я серия — «Караоке»)
12:30 Реальные пацаны (119-я серия — «Одноклассники»)
13:00 Реальные пацаны (120-я серия — «Культурный отдых»)
13:30 Реальные пацаны (121-я серия)
14:00 Реальные пацаны (122-я серия — «Прощальный секс»)
14:30 Реальные пацаны (123-я серия — «Красота по-пермски»)
15:00 Реальные пацаны (124-я серия — «Мага»)
15:30 Реальные пацаны (125-я серия — «Пари»)
16:00 Реальные пацаны (126-я серия — «Беги, Коля, беги!»)
16:30 Реальные пацаны (127-я серия — «Мужское воспитание»)
17:00 Реальные пацаны (128-я серия — «Ноутбук»)
17:30 Реальные пацаны (129-я серия — «День рождения Эдика»)
18:00 Реальные пацаны (130-я серия — «Хэллоуин»)
18:30 Реальные пацаны (131-я серия — «Не забывай свои корни»)
19:00 Реальные пацаны (132-я серия — «Почтальон всегда звонит дважды»)
19:30 Улица (113-я серия)
20:00 Физрук (69-я серия)
20:30 Физрук (72-я серия)
21:00 Студия Союз (39-я серия)
22:00 Импровизация (72-я серия)
23:00 Дом-2. Город любви
00:00 Дом-2. После заката. Спецвключение
01:00 Я — Зомби (12-я серия — «Мёртвая крыса, живая крыса, рыжая крыса, белая крыса»)
01:55 THT-Club
02:00 Импровизация (7-я серия)
03:00 Импровизация (8-я серия)
04:00 Где логика? (7-я серия)
Телепрограмма на 7 июня 2018 на канале Домашний
05:30 Джейми: обед за 15 минут (25-я и 26-я серии)
06:30 6 кадров
07:00 Понять. Простить (64-я серия — «Обуза»)
07:30 По делам несовершеннолетних (313-я и 314-я серии)
09:35 Давай разведёмся! (115-я и 248-я серии)
11:35 Тест на отцовство (93-я серия)
12:35 Понять. Простить (345-я серия — «Кровать с балдахином», 346-я серия — «Странная женщина»)
13:40 Понять. Простить (65-я серия — «Тайна прошлого»)
14:10 Жёны на тропе войны
18:00 6 кадров
19:00 Женщина-зима
22:45 Глухарь. Продолжение (51-я серия — «Холодная война»)
23:40 6 кадров
00:30 Глухарь. Продолжение (52-я серия -"За что?")
01:30 Понять. Простить (345-я серия — «Кровать с балдахином», 346-я серия — «Странная женщина»)
02:35 Доживём до понедельника
04:40 Красивая старость (1-я серия)
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