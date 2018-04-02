Фигура жительницы Новосибирска признана идеалом

«Подготовка к соревнованиям всегда начинается задолго, но в этот раз они дались мне тяжело, так как за пару недель слегла с простудой. Сейчас все хорошо, но форма уже немного отличалась от запланированной, — говорит Елена. — Все же зависит от текущей формы. Мне нечего было сливать, так как накануне сильно похудела. Жюри обращает внимание прежде всего на пропорции тела, на образ девушки в целом, и как она естественно его преподносит».

— Необычно смотрятся фото, на которых девушки стоят ягодицами к жюри…

— Все позы прописаны в регламенте. Конечно, есть свои хитрости и нюансы как себя лучше показать. Все очень разные. Когда девушки стоят рядом, это становится очевидным. Я всегда была анорексичной, с отсутствием каких-либо параметров. Меня это сильно не устраивало, и в 2012 году я пошла в спортзал.

С тех пор Елена Поддубецкая неоднократно становилась победительницей самых разных соревнований в фитнес-бикини. Среди ее наград — золото СФО в категории бикини до 172см в 2016, 2017 и 2018 годах. Она входит в топ-10 России. Золото в Новосибирске в 2017 году. Серебро в Омске в том же году. Гран-При Культлаб-2016. Абсолютная победительница мемориала Самойленко. Абсолютная победительница Омск-2016.

В кругах спортсменов Елена Поддубецкая — любимица и почти знаменитость. Демонстрировать формы не боится: ее страничка в социальной сети завалена откровенными фото в бикини.

— Вам достался ревнивый супруг?

— У меня есть любимый муж, который поддерживает мое увлечение и ездит со мной на все соревнования, — рассказывает Елена. — Познакомились забавно, в клубе на танцполе. С тех пор все время вместе. На пляжах, конечно, бывает тяжело. Мужчины обращают внимание и иногда просто подходят и делают комплименты. Это безумно приятно, ведь много сил положено, но в то же время меня это смущает. Ревнует ли муж? Это надо спросить у него. Ограничения в еде, конечно, есть, но для каждого человека они строго индивидуальны. Никогда не морите себя голодом и ведите активный образ жизни. Есть девушки, которые боятся «перекачаться» и стать мужеподобными. Ведь большие мышцы, по мнению многих, уродуют женщину. Я советую не беспокоиться по этому поводу, просто ко всему надо подходить с умом. На начальном этапе лучше всего заниматься с тренером. Это поможет избежать ошибок.

Когда-то Елена Пуддубецкая работала дизайнером, а сейчас с головой ушла в спорт. С красным дипломом спортсменка закончила Академию бодибилдинга, освоила преподавание физической культуры и работает как персональный тренер. На вопрос, много ли приходит тщедушных или, наоборот, главная проблема — жир, отвечает: «Мы все хотим в себе что-то изменить».