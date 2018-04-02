Армавир принял флаг Всекубанской акции «Навстречу чемпионату мира по футболу в городе Сочи!»

Мероприятие состоялось сегодня на центральной площади города Армавира, где собрались делегации спортивных школ города, спортсмены, ветераны и местные жители.

Участников торжества приветствовали заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Вадим Пермяков , заместитель главы Армавира Александр Руденко и ветеран футбола, мастер спорта СССР по футболу, игрок легендарного поколения футбольной команды «Кубань» 1960-х годов Анатолий Сальников.

Как отметил в приветственном слове Вадим Пермяков, акция в поддержку проведения чемпионата мира по футболу в России выходит на финишную прямую.

— Буквально через два месяца Краснодарский край и вся Россия примет многомиллионную армию любителей футбола. Это скажется на развитии физической культуры и спорта региона и всей страны, — подчеркнул замминистра физической культуры и спорта.

Право принять флаг акции от предыдущей территории — Мостовского района, было предоставлено защитнику футбольного клуба «Армавир» Алексею Соловьеву . В свою очередь Анатолий Сальников передал муниципалитету памятный футбольный мяч Всекубанской акции в поддержку проведения ЧМ-2018.

В завершение мероприятия состоялся парад с участием воспитанников спортивных школ, а также прошли показательные творческие выступления коллективов города.

Напомним, акция стартовала в апреле 2016 года в Ейском районе. За два года она пройдёт во всех 44 муниципалитетах края. Финал состоится в Сочи накануне чемпионата мира по футболу в мае 2018 года. 14 апреля флаг краевой акции передадут в Апшеронский район.