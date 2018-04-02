Армавир принял флаг Всекубанской акции «Навстречу чемпионату мира по футболу в городе Сочи!» 

Мероприятие состоялось сегодня на центральной площади города Армавира, где собрались делегации спортивных школ города, спортсмены, ветераны и местные жители.
Участников торжества приветствовали заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Вадим Пермяков, заместитель главы Армавира Александр Руденко и ветеран футбола, мастер спорта СССР по футболу, игрок легендарного поколения футбольной команды «Кубань» 1960-х годов Анатолий Сальников.
Как отметил в приветственном слове Вадим Пермяков, акция в поддержку проведения чемпионата мира по футболу в России выходит на финишную прямую.
— Буквально через два месяца Краснодарский край и вся Россия примет многомиллионную армию любителей футбола. Это скажется на развитии физической культуры и спорта региона и всей страны, — подчеркнул замминистра физической культуры и спорта.
Право принять флаг акции от предыдущей территории — Мостовского района, было предоставлено защитнику футбольного клуба «Армавир» Алексею Соловьеву. В свою очередь Анатолий Сальников передал муниципалитету памятный футбольный мяч Всекубанской акции в поддержку проведения ЧМ-2018.
В завершение мероприятия состоялся парад с участием воспитанников спортивных школ, а также прошли показательные творческие выступления коллективов города.
Напомним, акция стартовала в апреле 2016 года в Ейском районе. За два года она пройдёт во всех 44 муниципалитетах края. Финал состоится в Сочи накануне чемпионата мира по футболу в мае 2018 года. 14 апреля флаг краевой акции передадут в Апшеронский район.