В Башкирии объявлен кастинг среди кандидатов в депутаты Госсобрания

Предварительное голосование по определению кандидатов в депутаты Госсобрания республики от партии власти стартует в Башкирии. Решение об этом принято 31 марта на заседании регионального политсовета башкортостанского отделения «Единой России»

Желающие могут выдвинуть свои кандидатуры со 2 апреля по 8 мая. Сам день предварительного голосования назначен по всей России на 3 июня.

Секретарь регионального отделения «Единой России» Константин Толкачёв высоко оценил роль партии в прошедших президентских выборах, на которых единороссы поддержали Владимира Путина . Он призвал «не почивать на лаврах» и серьёзно подготовиться к грядущим выборам в региональный парламент, которые состоятся этой осенью. Предстоит разработать предвыборную программу партии. Политик отметил, что она должна быть «прагматичной».

«У нас страна всеобщей грамотности, написать можно всё, что угодно, но за каждое слово мы должны нести ответственность», — пояснил он.

У других политических сил, по его мнению, задача простая. Постараться выиграть выборы или просто войти в состав Госсобрания Башкирии.

«Оппозиция всегда права. Пока не стала властью, — заявил политик. — Мы тоже ошибаемся, мы тоже не святые. Мы не скрываем недостатки, которых у нас достаточно. Но мы прямо их называем и боремся с ними».

Он считает, что на предстоящих выборах победят не популисты, а люди прагматичные и честные.

«Процедура «праймериз», организуемая партией власти — это не только неплохой механизм выстраивания прямой коммуникации с электоратом, но и возможность для будущих кандидатов «прокачаться» и, соответственно, заявить о себе задолго до старта выборной кампании, — считает политолог Дмитрий Казанцев. — Тем более единороссы по итогам своего внутрипартийного конкурса получают и приток новых кадров, в том числе и лидеров общественного мнения. С другой стороны, организовать такое достаточно масштабное мероприятие в каждом регионе страны другим политическим партиям пока затруднительно, для этого большинству из них не хватает ни материальных ресурсов, не мобилизационных возможностей».