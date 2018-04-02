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На огневых рубежах под Волгоградом снайперы открыли стрельбу по террористам
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На огневых рубежах под Волгоградом снайперы открыли стрельбу по террористам 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
В Волгоградской области на военном полигоне «Прудбой» стартовал второй этап конкурса «АрМИ-2018». На защиту рубежей вышли снайперские подразделения.
— Больше 50 снайперов на первом этапе конкурса уже выполнили упражнения: «Снайперский биатлон», «Стрельба на зачет», «Стрельба ночью», «Снайпер в обороне» и «Снайпер в наступлении», — рассказал V1.ru начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев. — Сегодня на втором этапе конкурса участникам предстоит состязаться в составе снайперских пар. В упражнении «Стрельба по воздушной цели» нужно будет поразить специальную мишень — беспилотный летательный аппарат, который перемещается на высоте 15 метров со скоростью один метр в секунду.
В упражнении «Найти и уничтожить» снайперы выполнят стрельбу по появляющимся в произвольном порядке головным фигурам. При выполнении задания «Стрельба с выносом точки прицеливания» участники будут вести стрельбу по поясным мишеням, которые будут появляться на разной дальности от 400 до 800 метров. Главное условие упражнения — не вносить поправки в прицел. Выполняя упражнения «Специальная стрельба», снайперы откроют огонь по пяти мишеням, изображающим голову террориста с заложником.
— К участию в третьем заключительном этапе будут допущены лучшие команды по итогам первого и второго этапов. Итоговым испытанием станет «Снайперская эстафета», которая пройдет на том же маршруте, что и «Снайперский биатлон». Семь препятствий участники преодолеют в составе снайперских пар, — добавил Вадим Астафьев.
Лучшая снайперская команда будет готовиться к Всеармейским играм.
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