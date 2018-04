Российское гражданское общество перешло на YouTube 

Over 1m views for Kermerov gov's resignation speech. Russian civil society isn't dead, it just moved to youtube. https://t.co/16eaXH7WKY

— Jake Rudnitsky (@Rudnit) April 2, 2018

Более 1 миллиона просмотров речи отставки губернатора Кемерово. Российское гражданское общество не умерло, оно просто перешло на YouTube​

With Tuleyev's resignation over the weekend, there are just two Russian governors remaining who predate Putin : Belgorod region's Yevgeny Savchenko, in office since Dec. 1993 (!) Lipetsk region's Oleg Korolyov, in office since April 1998 pic.twitter.com/GlnP4ddmbe