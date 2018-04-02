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В Нижнем Новгороде мошенники подменили сбережения пенсионера купюрами «банка приколов»
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В Нижнем Новгороде мошенники подменили сбережения пенсионера купюрами «банка приколов» 

В городе N 2 часа назад
Фото: Vgoroden.ru
Еще один нижегородский пенсионер лишился своих сбережений, став жертвой мошенников. Злоумышленники похитили у него 10 тысяч рублей, подменив деньги на банкноты «банка приколов». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
В полицию обратился 75-летний мужчина, который рассказал, что днем 28 марта на улице Молдавской в Советском районе к нему подошли два незнакомых человека. По словам пенсионера, злоумышленники на некоторое время взяли из его рук деньги, а затем вернули обратно. Сначала пожилой мужчина не заметил ничего подозрительного, но, придя домой, обнаружил, что мошенники подменили его сбережения фальшивыми купюрами.
По данному факту возбуждено уголовное дело, злоумышленников разыскивает полиция.
Напомним, нижегородская пенсионерка в поисках подработки попалась на удочку мошенников.
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