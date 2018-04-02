Мотострелки ЗВО в подмосковном Алабино отработали элементы боя на психологической полосе

В ходе тренировки командиры отдельной мотострелковой бригады учились повышать слаженность действий в подразделениях, восполнять психологические потери, оценивать общую готовность к выполнению учебно-боевых задач.

В подмосковном Алабино военнослужащие отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа (ЗВО) отработали элементы ведения боя с условным противником на психологической полосе.

Психполоса представляет собой 500-метровую дистанцию, оборудованную различными препятствиями в виде полуразрушенных стен, проволочных заграждений, рвов, изобилующими сюрпризами и ловушками. Это и внезапные засады, налеты «противника», и взрывные устройства, заложенные в самых неожиданных местах, и крики «раненых», звучащие вместе с призывами сдаться, пламя, дым, кинжальный огонь из всех видов оружия, провокации в радиосети, вывод из строя командира, другие факторы, позволяющие проверить на устойчивость к морально-психологическому прессингу любой воинский коллектив.

В ходе тренировки командиры смогли повысить совместимость и слаженность действий в подразделениях, отработать восполнение психологических потерь, оценить общую готовность к выполнению учебно-боевых задач.