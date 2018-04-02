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Валентино Росси пробует на вкус новую Ferrari 488 Pista
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Валентино Росси пробует на вкус новую Ferrari 488 Pista 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Валентино Росси выиграл семь чемпионатов мира по ШКМГ, а потому ему не составляет труда справляться и со спорткарами. Такими как Ferrari 488 Pista.
«Доктор», а именно так зовут Валентино Росси, опробовал в деле совершенно потрясающую Ferrari 488 Pista. Эта тачка из Маранелло дебютировала менее месяца назад в Женеве. Её 3,9-литровый битурбированный V8 настроен на отдачу в 720 лошадиных сил. С невероятной прижимной силой, минимальным весом авто разгонится с места до 62 миль в час (100 км/ч) за 2,85 секунды, а максимальная скорость составляет 340 км/ч.
Короче говоря, это чертовски крутая машина. В этом Росси лично убедился, оказавшись за её рулём на тестовом треке «Феррари» во Фьорано. Отметим, что это был не первый случай, когда Росси сыграл роль тест-пилота Ferrari. Несколько раз он испытывал болиды Формулы-1 от Scuderia, и даже считалось, что он переключится с двух колёс на четыре.
Да, у него в своё время имелась возможность последовать по стопам Джона Сертиса и доказать мастерство как в мотогонках, так и в автогонках. Но в 39 лет и с недавно подписанным контрактом с Yamaha переход в Ф-1 маловероятен.
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