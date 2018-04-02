Валентино Росси пробует на вкус новую Ferrari 488 Pista

Валентино Росси выиграл семь чемпионатов мира по ШКМГ, а потому ему не составляет труда справляться и со спорткарами. Такими как Ferrari 488 Pista.

«Доктор», а именно так зовут Валентино Росси, опробовал в деле совершенно потрясающую Ferrari 488 Pista. Эта тачка из Маранелло дебютировала менее месяца назад в Женеве. Её 3,9-литровый битурбированный V8 настроен на отдачу в 720 лошадиных сил. С невероятной прижимной силой, минимальным весом авто разгонится с места до 62 миль в час (100 км/ч) за 2,85 секунды, а максимальная скорость составляет 340 км/ч.

Короче говоря, это чертовски крутая машина. В этом Росси лично убедился, оказавшись за её рулём на тестовом треке «Феррари» во Фьорано. Отметим, что это был не первый случай, когда Росси сыграл роль тест-пилота Ferrari. Несколько раз он испытывал болиды Формулы-1 от Scuderia, и даже считалось, что он переключится с двух колёс на четыре.