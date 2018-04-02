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Единственный в мире кот, который знает русский язык
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Единственный в мире кот, который знает русский язык 

Trendymen 2 часа назад
Фото: Trendymen
Коты эволюционировали настолько, что начали разговаривать. Познакомьтесь с Яковом: на видео пушистый боец требует у хозяев открыть дверь — притом делает это на чистом русском языке.
Вот, что пишет хозяин о самой ситуации:
Ха-ха)) Видео уже год) Не ожидали такого эффекта:) Всем комментирующим: 1) Котик жив-здоров; 2) За окном Рыжий гад, который приходил побесить Якова; 3) Если открыть — точно драка, а оно нам не надо; 4) Китикэт, конечно, не для Яши, а для Рыжего. Яков отлично питается кормом заграничным:):); 5) Простите, что не убрались в доме заранее:); 6) Мы не горим — это камин в частном доме; 7) Яков порядочный кот: домашний, воспитанный, не матерится и не дерётся; 7) И мы не сатанисты!:):):)
Котов в итоге так и не допустили на ринг. Видимо, хозяин так мотивирует питомца выучить еще парочку языков.
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