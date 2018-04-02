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Проезд по футбольным билетам: для фанатов «Крыльев» организуют бесплатную электричку
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Проезд по футбольным билетам: для фанатов «Крыльев» организуют бесплатную электричку 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В среду, 4 апреля, для всех любителей футбола из Самарской области пустят бесплатный электропоезд. Он поедет от станции Средневолжской до Сызрани. Об этом сообщили в пресс-службе «Крыльев Советов».
— Электричка стартует в 22:30 и будет останавливаться во всех населенных пунктах кроме станций Школьная, 1084 километр, Химик, Жигули, на 1063, 990 и 977 километрах, — рассказали представители клуба.
Бесплатный проезд будет организован для болельщиков, которые сохранят билеты кубкового матча «Крылья Советов» — «Спартак» (Москва). Волжане сразятся с красно-белыми 4 апреля в рамках ¼ кубка России по футболу. Матч пройдет на поле «Металлурга». Стартовый свиток прозвучит в 18:30.
Матч должен был состояться 28 февраля. Но его отменили из-за погодных условий. Эксперты замерили температуру у кромки поля и зафиксировали -16 ºС. Москвичи побоялись рисковать здоровьем футболистов и отказались играть в мороз. В знак протеста болельщики красно-белых устроили беспорядки возле автобуса со спортсменами.
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