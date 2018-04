Менеджер Хабиба: Тони, возвращайся в ряды претендентов

Напомним, поединок не состоится из-за травмы американского спортсмена. Его заменит другой представитель США — Макс Холлоуэй . Встреча пройдет 7 апреля.

"Что случилось, Тони? Ты шел в церковь, ударил стол, а он дал сдачи? Ты должен попрощаться с титулом временного чемпиона. Возвращайся в ряды претендентов", — написал Абдельазиз в своем Twitter.

What happen to you @TonyFergusonXT kicked the pole walking to church and the pole kicked your ass back? Talking all this shit bye bye interim belt get your ass back in line now #elknockdowno

— Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00) 1 апреля 2018 г.