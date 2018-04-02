Ростовские тхэквондисты победили на общероссийских соревнованиях

Ростовские тхэквондисты из спортивного клуба «Грандмастер»стали победителями и призерами чемпионата и первенства России в техническом разделе «Пхумсе». Соревнования проводились на прошлой неделе в городе Анапа Краснодарского края. При этом медали донским спортсменам удалось завоевать не только в личном первенстве, но и в общекомандном зачете.

В частности, в личных выступлениях мужчин возрастной категории 18-30 победителем стал Пегай Владимир, третье место у Лебедева Романа

В командных выступлениях мужские тройки 18-30 лет получили золото и серебро, а женские тройки 12-14 лет — бронзу. Теперь ростовчанам предстоит отстаивать честь России на чемпионате мира, который будет проходить в Тайване.

На текущий момент в ростовской городской федерации тхэквондо зарегистрировано более 1000 человек. Секции работают почти во всех районах донской столицы.