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Ростовские тхэквондисты победили на общероссийских соревнованиях
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Ростовские тхэквондисты победили на общероссийских соревнованиях 

Деловое сообщество 1 час назад
Ростовские тхэквондисты из спортивного клуба «Грандмастер»стали победителями и призерами чемпионата и первенства России в техническом разделе «Пхумсе». Соревнования проводились на прошлой неделе в городе Анапа Краснодарского края. При этом медали донским спортсменам удалось завоевать не только в личном первенстве, но и в общекомандном зачете.
В частности, в личных выступлениях мужчин возрастной категории 18-30 победителем стал Пегай Владимир, третье место у Лебедева Романа.
В командных выступлениях мужские тройки 18-30 лет получили золото и серебро, а женские тройки 12-14 лет — бронзу. Теперь ростовчанам предстоит отстаивать честь России на чемпионате мира, который будет проходить в Тайване.
На текущий момент в ростовской городской федерации тхэквондо зарегистрировано более 1000 человек. Секции работают почти во всех районах донской столицы.
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