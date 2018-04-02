Самюэль Умтити: Если Гризманн перейдет в «Барселону», нам придется играть в шесть форвардов 

Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити заявил, что общался со своим партнером по сборной Франции Антуаном Гризманном о его возможном переходе в каталонский клуб.
«Гризманн в «Барселоне»? Разве я сейчас агент? Да, мы действительно говорили об этом.
Я спросил Гризманна о том, что он думает о «Барселоне» и обо всем, что связано с клубом. Как и любой другой игрок, он сказал только хорошее.
Все игроки такого уровня, как Антуан, мечтают играть здесь. Если Гризманн перейдет, нам придется играть в шесть форвардов», — сказал Умтити в интервью myCanal.
Напомним, «Барселона» считается главным претендентом на форварда «Атлетико» и может выкупить его у клуба, заплатив сумму отступных в размере 100 миллионов евро.