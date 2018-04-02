Парки и скверы Татарстана научат зарабатывать этим летом

В 15 парках и скверах Татарстана этим летом откроются 37 точек торговли. Заниматься торговыми точками станет дирекция парков и скверов Казани. В том числе, дирекции предстоит провести аукционы на размещение объектов и обеспечить затем их работу. Глава дирекции Алсу Карякина считает, что это «еще один шаг в сторону создания единого окна дирекции». При определении начальной стоимости лота будут учитывать местонахождение парка, а также характеристики конкретного объекта — локацию, например. Кроме того, учтут популярность парка, количество проводимых в нем коммерческих мероприятий и другие характеристики. Продажей мороженого, напитков и сувениров в некоторых парках Казани дирекция будет заниматься самостоятельно. В частности, такую задачу будут выполнять в Горкинско-Ометьевском лесу. Начальная цена каждого лота в рамках аукциона составит 1,4 млн рублей.