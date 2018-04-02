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В Белгороде выбрали королеву НИУ «БелГУ» 2018
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В Белгороде выбрали королеву НИУ «БелГУ» 2018 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
29 марта в концертном зале университета состоялся финал конкурса. Его «драгоценную» концепцию организаторы выбрали не просто так. Каждой красавице по жеребьевке достался драгоценный камень, который они с блеском представили в финале. Поэтому все мероприятие было сверкающим и ярким, а конкурсантки поразили жюри своими талантами.
Королевой НИУ «БелГУ» стала Алина Колосова, которая учится на экономическом факультете. «Я решила участвовать в конкурсе красоты с серьезной целью — реализовать свои возможности и таланты, проявить упорство, а еще, чтобы достойно представить свой факультет», — рассказала победительница.
В будущем она видит себя успешной бизнесвумен, а этот конкурс — полноценная ступень на пути к достижению ее цели. Алина выразила огромную благодарность своей группе, которая поддерживала ее на всех этапах конкурса.
Первой Вице-мисс стала Кристина Дзюба, второй Вице-мисс — Елизавета Бабченко.
Текст: Анна Лалаян. Фото: из группы VK.
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