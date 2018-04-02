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В Волгоградской области проводятся соревнования снайперских подразделений
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В Волгоградской области проводятся соревнования снайперских подразделений 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
На полигоне «Прудбой» в Волгоградской области проходит второй этап конкурса Армейских игр-2018 среди снайперских подразделений.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе Южного военного округа, участникам предстоит отработать стрельбу по разным целям в составе снайперских пар. Они должны будут поразить беспилотник, перемещающийся на высоте 15 метров со скоростью 1 м/с и не только. При выполнении специальной стрельбы снайперам предстоит уничтожить пять мишеней, изображающих голову террориста с заложником.
Отметим, к третьему этапу будут допущены лучшие команды по итогам первого и второго этапов, которым предстоит преодолеть в составе снайперских пар семь препятствий. Лучшая команда продолжит подготовку для участия во Всеармейских играх.
Добавим, на первом этапе конкурса более 50 снайперов выполнили упражнения: «Снайперский биатлон», «Стрельба на зачет и ночью», «Снайпер в обороне и в наступлении».
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