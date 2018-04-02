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Павлюченко: подумываю стать тренером, планы серьёзные
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Павлюченко: подумываю стать тренером, планы серьёзные 

Чемпионат.com 1 час назад
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко в своём «твиттере» сообщил о намерении начать карьеру футбольного тренера.
«Заехал в академию. Подумываю стать тренером, но пока в раздумьях. Планы серьёзные», — написал Павлюченко.
Павлюченко известен по выступлениям за московский «Спартак», «Тоттенхэм Хотспур» и «Локомотив». Также нападающий успел поиграть за «Кубань» и «Урал». Нынешний сезон 36-летний футболист начал в московском «Арарате», в составе которого отметился 9 голами в 11 матчах второго российского дивизиона.
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