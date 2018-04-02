Павлюченко: подумываю стать тренером, планы серьёзные

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко в своём «твиттере» сообщил о намерении начать карьеру футбольного тренера.

«Заехал в академию. Подумываю стать тренером, но пока в раздумьях. Планы серьёзные», — написал Павлюченко.