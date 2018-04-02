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Сын Евгения Плющенко продемонстрировал фрагмент новой программы на льду
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Сын Евгения Плющенко продемонстрировал фрагмент новой программы на льду 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Маленький Саша Плющенко продолжает оттачивать свои навыки на льду: сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской готовится к своим первым соревнованиям. На днях в личном блоге ребенка (который пока ведет звездная мама) появился видеофрагмент его новой ледовой программы.
Давно я не выкладывал тренировки на льду. Отрабатываем скорость в программе «Crazy frog» с моими тренерами… Готовимся к 26 апреля, к первым соревнованиям! Кто будет болеть за меня? Признавайтесь! Часть 1 программы.
Поклонники юного фигуриста пришли в восторг: «Это что-то, представляю, какая это работа! Это уже не ребенок, трудится как взрослый!», «Очень круто! Так держать! Даже не сомневаюсь в том, что ты будущий чемпион», «Я представляю, сколько слез и труда вложено в этот прокат, умничка», «Буду болеть! Труженик, умничка, лапочка! Золотую медаль!», «Саша! Это просто супер! Как ты профессионально вырос за несколько месяцев! Труд!» — комментирует аудитория.
Публикация от Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych) 31 Мар 2018 в 4:22 PDT  Напомним, Яна Рудковская и ее муж, фигурист и тренер, олимпийский чемпион Евгений Плющенко официально оформили брак в 2009 году. В 2013 году в семье родился сын Александр. Также светская львица воспитывает сыновей Андрея (2001 года рождения) и Николая (2002) от брака с миллиардером Виктором Батуриным (старший мальчик — приемный). У фигуриста от предыдущих отношений есть сын Егор (2006).
К слову, совсем недавно новый портрет сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской произвел фурор в Сети.
А чуть ранее стало известно, что Евгений Плющенко планирует сделать дочь Филиппа Киркорова звездой фигурного катания.
Фото: Instagram
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