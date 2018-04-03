Яна Рудковская считает нормальным наказывать ребенка ремнем

Продюсер Яна Рудковская решила пояснить журналистам, почему ее сын в одном из недавних интервью назвал ремень одним из способов, которым наказывают его родители. Оказалось, что в детстве Яну воспитывали похожими методами, и она не видит в них ничего предосудительного. Об этом продюсер рассказала телеканалу «Дождь».

Многие меня упрекают за излишнюю жесткость. Недавно я дала интервью, и там тысячи ссылок в интернете, что Яна Рудковская жестоко воспитывает Гном Гномыча. Наказания не только в виде лишения игрушек, но и темная комната, и ремень. И это правда. Но это такой маленький тоненький ремень. И что? И меня родители в комнату сажали темную, и ремень применяли, и домашние аресты были… И что, из меня человек не вырос?

пояснила Яна Рудковская.

Она уверена, что вместе с мужем ей удастся воспитать из маленького Саши настоящего мужчину, прекрасного атлета и хорошего человека — порядочного, честного, образованного.

Чтобы быть лучшим на планете, не нужно ребенка жалеть. Саша спортсмен. Он тренируется, у него по три льда в день. В 9:15 он уже на разминке, к 16 часам он только заканчивает. И к этой нагрузке он готов — чтобы быть лучшим в мире,

заявила Яна Рудковская.

Она не боится, что Саша в будущем обвинит своих родителей за такое сложное детство. По ее словам, мама Евгения Плющенко тоже не жалела сына. И он благодарен ей за это. Яна Рудковская советует жалеть детей, когда они спят. Или, например, когда они упали и повредили колено. Однако, когда боль пройдет и со здоровьем все будет в порядке, нужно снова настроить ребенка на достижения и работу.

Да, мы ему внушаем, он действительно пятилетний ребенок, который заряжен на то, чтобы стать чемпионом,

добавила продюсер.

Зато она видит, как иначе Саша относится к игрушкам, которые заработал сам. Более того, мальчику нравится заниматься фигурным катанием. У него есть мотивация.

Он получает кайф, удовольствие. Его невозможно выгнать со льда! Люди приходят на него посмотреть. Он отработал с отцом 20 ледовых шоу в «Олимпийском». У него скоро первые соревнования, аккредитованы 37 камер, среди них четыре японских телеканала. Он не может выступить плохо. Когда Саша заходит в музей папы, он говорит: «Сколько же мне нужно будет работать, чтобы завоевать столько медалей!»,

отметила Яна Рудковская.

Напомним, что в недавнем интервью, которое он давал совместно с мамой, Саша действительно рассказал журналистам о наказаниях в семье. Яна Рудковская, говоря о строгости, упомянула, что забирает у сына игрушки и ставит в угол. Мальчик же рассказал про ремень и темную комнату.

Ну, это Саша шутит. Так, чуть-чуть бывает иногда от Евгения,

пояснила Яна Рудковская про ремень. А затем подтвердила, что действительно сажает сына в темную комнату за то, что неправильно ведет себя с няней или с кем-то из детей на занятиях по фигурному катанию.

Отметим, что на страницах Яны Рудковской, Евгения Плющенко да и самого Саши уже можно найти несколько видео о том, как ребенок готовится к соревнованиям. Родители рассказывают об успехах мальчика, а Саша тем временем осваивает все новые и новые элементы.

некоторое время назад Саша вместе с папой Евгением Плющенко даже открыл чемпионат Европы по фигурному катанию. Тогда ребенок, пусть и не идеально, сделал на льду вращения, ласточку, пистолетик и перекидной прыжок. С тех пор Саша начал готовиться к своим первым в жизни соревнованиям по фигурному катанию. Кроме того, Саша Плющенко часто активно гастролирует с папой по Европе, а его еще один совместный номер с Евгением Плющенко недавно взорвал Сеть. Напомним, маленький Александр Плющенко — единственный совместный ребенок Яны Рудковской и Евгения Плющенко (пара официально оформила отношения в 2009 году). От первого брака у фигуриста есть сын Егор (мальчик носит фамилию матери Марии Ермак). У светской львицы от брака с миллиардером Виктором Батуриным есть два подростка: Андрей и Николай (старший сын — приемный).

Кстати, Саша — не единственный ребенок звездных родителей, которого вскоре можно будет увидеть на льду. Узнать имена остальных можно в специальном материале «Летидора». Фото: Instagram / gnomgnomych Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!